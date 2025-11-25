  1. Inicio
  2. · Espectáculos

George Clooney recibirá el Premio Chaplin a su trayectoria en 2026

La organización que entrega el premio destacó la polifacética carrera de la estrella de Hollywood y su trabajo como activista por causas humanitarias.

  • 25 de noviembre de 2025 a las 09:43 -
  • Agencia EFE
George Clooney recibirá el Premio Chaplin a su trayectoria en 2026

El actor George Clooney, de 64 años de edad.

 FOTO: EFE/ Archivo
Nueva York.

El actor, director y productor de cine George Clooney recibirá en 2026 el Premio Chaplin, que entrega la organización neoyorquina Film at Lincoln Center (FLC), en reconocimiento a una trayectoria excelente en el séptimo arte.

La organización, que entrega el premio en una gala benéfica para financiar proyectos como el Festival de Cine de Nueva York, destacó en un comunicado la polifacética carrera de la estrella de Hollywood y su trabajo como activista por causas humanitarias.

"Desde sus actuaciones premiadas hasta su trabajo de productor sobresaliente pasando por su aclamada dirección, George lleva una mezcla distintiva de inteligencia, artesanía y conciencia social a todo lo que hace", dijo el presidente de FLC, Daniel Battsek.

George Clooney sobre 'Jay Kelly': "Soy afortunado de no ser tan infeliz como él"


Entre sus créditos más recientes, Clooney estrenó el filme 'Jay Kelly', que protagoniza bajo la batuta de Noah Baumbach, coprodujo la serie The Agency y fue nominado a un premio Tony de teatro por su debut en Broadway con la obra 'Good Night and Good Luck'.

El primer homenajeado con el Premio Chaplin fue el propio Charles Chaplin, en 1972, y el último ha sido Pedro Almodóvar, en 2025; otras figuras notables que lo han recibido son Robert de Niro, Meryl Streep, Susan Sarandon, Martin Scorsese o Elizabeth Taylor.

Clooney, recordado por sus papeles en taquillazos como 'O Brother Where Art Thou', 'Up in the Air' o la trilogía 'Oceans', y por su participación en otros como 'Argo' o 'The ides of march', ha ganado dos Oscar y sido nominado en seis categorías diferentes del galardón.

Además, su activismo, que le ha llevado a producir documentales e intervenir en el Consejo de Seguridad de la ONU, le ha merecido la designación como Mensajero de la Paz de la organización y otros premios como el Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias