George Clooney recibirá el Premio Chaplin a su trayectoria en 2026

Nueva York.

El actor, director y productor de cine George Clooney recibirá en 2026 el Premio Chaplin, que entrega la organización neoyorquina Film at Lincoln Center (FLC), en reconocimiento a una trayectoria excelente en el séptimo arte.

La organización, que entrega el premio en una gala benéfica para financiar proyectos como el Festival de Cine de Nueva York, destacó en un comunicado la polifacética carrera de la estrella de Hollywood y su trabajo como activista por causas humanitarias.

"Desde sus actuaciones premiadas hasta su trabajo de productor sobresaliente pasando por su aclamada dirección, George lleva una mezcla distintiva de inteligencia, artesanía y conciencia social a todo lo que hace", dijo el presidente de FLC, Daniel Battsek.