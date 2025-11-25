Wendy Guevara se somete a delicada cirugía

México.

Wendy Guevara ingresó al quirófano para realizarse varios procedimientos estéticos. Aunque sus amigos y equipo aseguraron inicialmente que sería una intervención relativamente rápida, la cirugía se extendió por más tiempo de lo planeado debido a complicaciones menores que obligaron al equipo médico a actuar con mayor precisión y cuidado.

Wendy Guevara reapareció desde la cama del hospital luego de someterse a una delicada cirugía que generó preocupación entre sus seguidores. A través de una transmisión en vivo realizada en su canal de YouTube , la creadora de contenido habló abiertamente sobre el procedimiento, las complicaciones que surgieron durante la intervención y su estado actual de salud.

Hace apenas unos días, Wendy adelantó en el programa Hoy algunos detalles sobre los arreglitos que se haría en esta intervención quirúrgica:

"Me voy a hacer lipoescultura con lipo transferencia, me van a poner grasa en las piernas, en las pompis y me voy a acomodar el busto, me lo van a pegar un poquito más y me voy a aumentar un poquito de talla", dijo Wendy Guevara.

En la transmisión en vivo realizada en el canal de YouTube de la ganadora de La casa de los famosos México, estaba acompañada de su amiga Salma, mientras Wendy aún se encontraba bajo los efectos de la anestesia, su amiga indicó que: “Salió todo muy bien”. Hasta el momento, su evolución se ha reportado como favorable.

