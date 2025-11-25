Revelan nuevos detalles del estado de salud de Alejandra Guzmán

México.

Fue el pasado viernes 21 de noviembre cuando trascendió que la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán estaba nuevamente hospitalizada, generando mucha incertidumbre sobre los verdaderos motivos. Ante esta situación, su mánager, Coco Díaz, habló con Televisa Espectáculos.

En la plática, el representante de "La Reina del Rock" confesó que no se trató de una hospitalización de emergencia, ya que la cantante acudió al hospital para una consulta de rutina por las recientes intervenciones a las que se ha sometido.

"La intérprete ingresó a una consulta de rutina, derivada de sus últimas intervenciones", explicó.