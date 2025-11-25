Revelan nuevos detalles del estado de salud de Alejandra Guzmán

Fue el pasado viernes 21 de noviembre cuando trascendió que la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán estaba nuevamente hospitalizada, generando mucha incertidumbre sobre los verdaderos motivos. Ante esta situación, su mánager, Coco Díaz, habló con Televisa Espectáculos.
En la plática, el representante de "La Reina del Rock" confesó que no se trató de una hospitalización de emergencia, ya que la cantante acudió al hospital para una consulta de rutina por las recientes intervenciones a las que se ha sometido.
"La intérprete ingresó a una consulta de rutina, derivada de sus últimas intervenciones", explicó.
Hasta el momento Alejandra Guzmán no ha hablado sobre su estado de salud, lo poco que se sabe fue anunciado por su representante, Coco Díaz, quien dijo que se trató de una visita de rutina.
Alejandra Guzmán es una famosa cantante de 57 años de edad. Es hija de la primera actriz, Silvia Pinal, y del cantante, Enrique Guzmán. La cantante es mamá de la joven modelo, Frida Sofía, y hermana de Sylvia Pasquel y Enrique Guzmán.
La artista conocida como "La Reina del Rock" consiguió gran parte de su fama gracias al éxito de sus canciones "Hacer el amor con otro", "Yo te esperaba", "Cuidado con el corazón", "Eternamente bella" y "Día de suerte".