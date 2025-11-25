Madre de Fátima Bosch la defiende en redes: "Tu victoria es real porque tú eres real"

Ciudad de México.

La reciente coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, celebrada en Tailandia, ha desatado una ola de comentarios encontrados en redes sociales y medios internacionales. Mientras algunos celebran el logro de la joven tabasqueña, otros cuestionan la legitimidad del certamen, señalando presuntos fraudes y vínculos de corrupción. En medio de esta controversia, Vanessa Fernández, madre de la reina de belleza, rompió el silencio para defender a su hija. A través de un emotivo mensaje en redes sociales, Fernández expresó su orgullo y respaldo incondicional hacia Fátima Bosch. "Estoy orgullosa de ella", fueron sus primeras palabras, acompañadas de imágenes en las que se le veía llorando de emoción durante la coronación. La madre destacó que el triunfo de su hija es fruto de años de disciplina, esfuerzo y preparación, y pidió respeto ante los ataques que la joven ha recibido en plataformas digitales. "Hoy quiero que recuerdes quién eres: una mujer que ganó con corazón, con temple, con preparación y con un brillo que nadie puede opacar. Tu corona te la ganaste con cada madrugada de esfuerzo, con cada paso firme, con cada duda que venciste y con cada sueño que defendiste".

"Las voces que no conocen tu camino nunca podrán entender tu grandeza. Pero yo sí la conozco. Yo te vi levantarte mil veces, te vi convertir tus vulnerabilidades en fuerza y tus miedos en alas. Porque Dios te trajo hasta aquí, tomándote de la mano, pero tú hiciste todo lo que estuvo en tus manos para cumplirle en esta misión que El te dió". Señalamientos de fraude El mensaje de Fernández llega en un momento clave, pues la polémica ha escalado con acusaciones de amaño y renuncias dentro del jurado del certamen. Sin embargo, la madre de Bosch subrayó que más allá de las críticas, el logro de su hija representa un orgullo para México y para Tabasco, estado natal de la nueva Miss Universo. "Y tu victoria es real, porque tú eres real. Desde antes de tener esa corona, ya habías ganado por tu ejemplo de valentía, fuerza y dignidad. Sigue brillando con esa luz que Dios te regaló el día que naciste, sigue iluminando todo a tu paso, que esa luz que tanta falta hace en este mundo, tú la tienes de sobra. Felicidades Miss Universo 2025", así concluyó con su mensaje la señora Vanessa Fernández.