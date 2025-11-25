Laura Bozzo entra a ‘La Casa de Alofoke 2’ en República Dominicana

República Dominicana.

La reconocida figura del entretenimiento en Perú, Laura Bozzo, ha generado revuelo al confirmar su ingreso a la popular producción de reality shows en República Dominicana, denominada “La Casa de Alofoke 2”.

Tras un proceso que estuvo marcado por incertidumbre contractual, la conductora decidió cumplir con su compromiso y viajar a Punta Cana para integrarse al elenco. La participación de Bozzo en este formato, que reúne a líderes de opinión y famosos de Latinoamérica y el Caribe, se produce en un momento en que su figura continúa siendo relevante en el ámbito televisivo internacional.