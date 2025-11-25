Laura Bozzo entra a ‘La Casa de Alofoke 2’ en República Dominicana

La reconocida figura del entretenimiento en Perú, Laura Bozzo, ha generado revuelo al confirmar su ingreso a la popular producción de reality shows en República Dominicana, denominada “La Casa de Alofoke 2”.
Tras un proceso que estuvo marcado por incertidumbre contractual, la conductora decidió cumplir con su compromiso y viajar a Punta Cana para integrarse al elenco. La participación de Bozzo en este formato, que reúne a líderes de opinión y famosos de Latinoamérica y el Caribe, se produce en un momento en que su figura continúa siendo relevante en el ámbito televisivo internacional.
El proyecto, que se ha consolidado como un fenómeno cultural por su transmisión en vivo y sin edición durante 37 días, cuenta con la presencia de varias personalidades influyentes en la región. La incorporación de la peruana solidifica su posicionamiento en el entretenimiento y demuestra su constancia por mantenerse activa en la escena mediática, a pesar de los cambios y controversias que ha atravesado a lo largo de su carrera.
El ingreso de Bozzo también representa un ejemplo de cómo personalidades polémicas y con fuerte presencia mediática encuentran nuevas oportunidades en formatos de alta exposición pública. Su participación no solo promete captar la atención del público, sino que también refuerza el interés en programas en vivo que entienden la relevancia del impacto social y cultural en su contenido.