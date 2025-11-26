Investigan a Raúl Rocha Cantú por red de contrabando

Ciudad de México.

Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen Miss Universo y empresario regiomontano, fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el tráfico de drogas, armas y combustible entre Guatemala y México. De acuerdo con la FGR, Rocha Cantú es considerado uno de los líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de combustible que cruza en lanchas por el río Usumacinta y es transportado en pipas desde Chiapas y Tabasco hasta Querétaro. Desde 2022, Rocha se desempeña como cónsul honorario de Guatemala en México. La investigación inició el 29 de noviembre de 2024, tras una denuncia anónima presentada ante la FGR, en la que se detallaban nombres de presuntos cómplices y vínculos con Rocha. El documento señalaba que el grupo también traficaría armas desde Guatemala para venderlas al Cártel Jalisco Nueva Generación en Querétaro y a La Unión Tepito en la Ciudad de México. LEA: Raúl Rocha revela por qué Miss Costa de Marfil no ganó en Miss Universo 2025 El pasado 6 de agosto, Yazmín Mayoral Marín, agente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, solicitó a un juez federal de Almoloya de Juárez una orden de captura por el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud y en las modalidades de tráfico de narcóticos, armas de fuego e hidrocarburos. El juez se declaró incompetente y turnó el caso a un juzgador en Querétaro, según información obtenida por Reforma.

Fuentes federales confirmaron que el mes pasado, mientras un tribunal analizaba qué juez debía asumir el caso, el empresario se acercó a la FGR para solicitar un criterio de oportunidad, beneficio que le permitiría entregar información a cambio de inmunidad penal y convertirse en testigo protegido. “Raúl Rocha Cantú, con funciones de dirección en la organización investigada, inyecta capital en la importación de combustible procedente de Guatemala y Estados Unidos de América; ha pagado millones de pesos a Jacobo Reyes León, alias Yaicob y/o ‘El Lic’ y/o ‘El Licenciado’, a cambio de información, pues este último, como intermediario, le consigue información en la FEMDO”, señala la solicitud de captura citada por Reforma. ADEMÁS: Raúl Rocha niega fraude en la elección de Miss Universo 2025 “Daniel Roldán Morales, alias ‘El Inge’ y/o ‘Dani’, se encarga de transferir las ganancias generadas por la venta de combustible a Raúl; tiene estaciones de servicio que provee con combustible ilícito obtenido por la organización”, indica el documento. “Los integrantes de esta empresa delictiva cuentan con solvencia económica y amistades con políticos y autoridades de los tres órdenes de Gobierno para realizar su cometido, como lo es en el tema de hidrocarburos, venta de narcóticos y tráfico y venta de armamento bélico a gran escala”, añade.

El rastreo En diciembre del año pasado, la Fiscalía intervino los teléfonos mencionados en la denuncia y comenzó a registrar negociaciones sobre compraventa de armas y combustible ilegal en Guatemala. El nombre de “Raúl Rocha” surgió en conversaciones entre presuntos traficantes. La FGR confirmó que se trataba del empresario regiomontano tras una llamada intervenida el 28 de diciembre entre Reyes León y Roldán, registrada como “evento 256”. La investigación indica que el combustible contrabandeado desde Centroamérica era almacenado en dos inmuebles identificados como Quinta La Chingada y La Espuela, ubicados en Querétaro. A Rocha se le vincula con este último. El 22 de febrero, durante un cateo en La Espuela, la Fiscalía aseguró un disco duro Toshiba que contenía un archivo de contrato de compraventa de acciones y venta del inmueble, mediante el cual Sergio Hurtado Perea y Sergio Guillermo Múzquiz Maldonado transferían la propiedad a BSE Combustibles, representada por Rocha Cantú.

Ese mismo día, la FGR cateó una residencia en la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México, donde encontró notas e inscripciones sobre presuntas aportaciones del empresario a la organización criminal, por hasta 2 millones 100 mil pesos, además de números de cuenta donde se depositaban las ganancias. Rocha es dueño de la franquicia de Miss Universo México desde noviembre de 2023, con vigencia hasta 2028. Entre escándalos Tras el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo, celebrado en Tailandia, Omar Harfouch, juez del certamen que posteriormente renunció, acusó a Rocha Cantú de presionar al jurado para favorecer a la tabasqueña, porque sería “un buen negocio”. El empresario fue dueño del Casino Royale de Monterrey, donde en agosto de 2011 murieron 52 personas en un incendio provocado por un comando armado. A Rocha también se le ha señalado de mantener vínculos comerciales con Bernardo Bosch, padre de Fátima, quien lleva casi 28 años laborando en Pemex.