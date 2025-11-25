Raúl Rocha revela por qué Miss Costa de Marfil no ganó en Miss Universo 2025

El presidente y copropietario de Miss Universe, Raúl Rocha, negó las acusaciones de fraude que han circulado sobre la victoria de la mexicana Fátima Bosch en el certamen Miss Universo 2025.
El empresario mexicano también habló sobre Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, y explicó que una de las razones por la que no ganó es porque necesita visa para entrar a 175 países.
“Y para los que dicen de Costa de Marfil que por qué no ganó, hay muchas cosas que se valoran. Costa de Marfil necesita –entren a Google todos tiene ahí un celular- y busquen ¿cuántos países necesita Costa de Marfil para poder entrar? 175. Sí, 175, la chamba (trabajo) es por un año de Miss Universe”, dijo Raúl Rocha en entrevista con la periodista mexicana Adela Micha en el programa “La Saga”.
Agregó además: “Entonces, va a ser la Miss Universe que se la pasó todo un año en un apartamento porque uno, el costo que te representa el trámite de visa con abogados, unas de ellas se requieren seis meses de anticipación... hay muchas cosas que se valoran que la gente, los misólogos, los fans pues no le alcanzan para poder determinar porque queremos que sea Miss Universe, la que más viaje y más contacto tenga con gente en el mundo”.
Yacé, quien fue nombrada Miss Universo África & Oceania 2025, renunció ayer a su título tras el triunfo de la mexicana. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la filántropa y reina de belleza marfileña firmó que tomó la decisión por sus valores.
"Este compromiso de ser una influencia positiva es lo que guía mi decisión de hoy. Alejarme de este rol reducido de Miss Universo África & Oceania 2025 me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que llevo en el corazón", expresó la reina de belleza en un comunicado que compartió en sus redes sociales.
“Con el corazón lleno de gratitud y profundo respeto, anuncio mi renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación con el Comité de Miss Universo”, sentenció.
“Como dije en el escenario, mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las niñas jóvenes. Las animo a superar sus límites, a entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad”, afirmó Miss Costa de Marfil.
Y es que Miss Costa de Marfil era considerada una de las más bellas y preparadas del certamen, razón por la cual era una de las grandes favoritas del público para llevarse la corona de Miss Universo.
La credibilidad del resultado de la competición ya había sido puesta en duda el martes, cuando el pianista franco-libanés Omar Harfouch informó de su renuncia como juez del concurso, alegando falta de transparencia y una supuesta "votación secreta" en la que las 30 clasificadas fueron escogidas sin evaluación del jurado.
El artista también anunció su intención de demandar a la MUO por presuntos delitos como abuso de poder, corrupción, engaño, incumplimiento de contrato y conflicto de intereses y ha tildado a Bosch como "una miss universo de mentira".
Harfouch asegura que, en una entrevista grabada 24 horas antes de la coronación y que en principio se emitirá el próximo año, declaró que México sería la triunfadora porque Rocha mantiene "negocios" con el padre de Bosch.