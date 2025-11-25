  1. Inicio
Alejandra Rubio se somete a nuevo procedimiento estético

Alejandra Rubio encendió las redes sociales con su nuevo procedimiento estético.

La ex presentadora hondureña Alejandra Rubio volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de compartir en sus redes sociales detalles de su más reciente procedimiento estético.
Este nuevo procedimiento estético se trata de una lipo papada, endolifting y retoques en el cuello.
El video, publicado desde una clínica estética, mostró paso a paso cómo los especialistas trabajaban en la zona de su rostro, encendiendo inmediatamente la atención —y las opiniones divididas— de miles de seguidores.
Rubio, conocida por su carisma, su estilo cercano y su larga trayectoria en la televisión nacional, continúa siendo una de las figuras más queridas y populares de Honduras, incluso tras su retiro temporal de las pantallas.
Su comunidad digital, que la ha acompañado durante años, no tardó en reaccionar al ver el procedimiento.
Mientras muchos usuarios aplaudieron su decisión de cuidar su imagen y resaltaron lo bien que suele lucir en cada proyecto que emprende, otros expresaron su desacuerdo y aseguraron que “no era necesario” que Alejandra se tocara el rostro, argumentando que ya lucía hermosa al natural.
Los comentarios a favor destacaron su valentía al mostrar un proceso que muchas personas prefieren mantener en privado, considerándolo un gesto de transparencia hacia sus seguidores.
Sin embargo, el sector crítico reflexionó sobre la presión social que enfrentan las figuras públicas respecto a la apariencia física, señalando que estas decisiones suelen generar debates sobre autoestima, estándares de belleza y la influencia que pueden tener en sus admiradores más jóvenes.
Por ahora, Alejandra no ha respondido a las críticas, pero sus publicaciones dejan claro que está satisfecha con el resultado y con la decisión de compartirlo.
Recientemente, Alejandra había dado mucho de que hablar tras realizarse un cambio de look valorado en 35,000 lempiras.

Y ahora vuelve a colocarse en el centro del tema de conversación con su nuevo procedimiento estético.
Mientras las redes continúan debatiendo, Rubio sigue enfocada en su bienestar y en mostrar su proceso sin filtros.
