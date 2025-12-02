  1. Inicio
Nelson Bueso, virtual alcalde de Azacualpa; destrona a Medardo Rosa de Libre

El triunfo virtual de Nelson René Bueso Guerra marca un hecho histórico para el Partido Liberal, que no ganaba la alcaldía desde hace 28 años en Azacualpa, Santa Bárbara.

  • 02 de diciembre de 2025 a las 17:47 -
  • Josué Cárcamo
El candidato del Partido Liberal, Nelson Bueso, se perfila como el virtual alcalde del municipio de Azacualpa, Santa Bárbara, tras obtener una ventaja considerable en el escrutinio preliminar, desplazando así al actual edil Medardo Rosa, representante del partido Libertad y Refundación (Libre).
De acuerdo con los datos preliminares, Bueso habría logrado consolidar un apoyo mayoritario en varias comunidades del municipio, logrando una diferencia que, lo coloca firmemente como el próximo jefe edilicio.
Según los datos arrojados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) Nelson Bueso tiene 3,320 votos frente a 2,915 de Medraso Rosa de Libre.
La contienda en Azacualpa marca una reñida contienda electoral debido al intento de reelección de Medardo Rosa, quien buscaba mantenerse en el cargo. Sin embargo, la tendencia favoreció al candidato opositor desde las primeras actas procesadas.
Hasta el momento, el CNE lleva 41 actas publicadas de 50. De las mismas 35 son correctas y 6 presentan inconsistenciaas, pero aún así dan la ventaja a Bueso en ese reconocido municipio de Santa Bárbara.
A la espera de la confirmación oficial, Nelson Bueso se prepara para asumir según colaboradores una administración enfocada en mejorar la infraestructura municipal, fortalecer los servicios básicos y promover el desarrollo comunitario en Azacualpa.
¿Quién es Nelson Bueso? Su nombre completo es Nelson René Bueso Guerra, tiene 47 años de edad y es padre de familia y comerciante.
Bueso Guerra explicó en entrevista con LA PRENSA que su administración se centrará en proyectos urgentes y de alto impacto para la comunidad. Entre ellos, destacó la necesidad de generar empleo, señalando que “en estos municipios no hay fuentes de trabajo” y que su gestión buscará alternativas para dinamizar la economía local.
Asimismo, anunció la construcción de un mercado municipal, ya que Azacualpa carece de uno. Otro de los proyectos prioritarios será la mejora del sistema de agua potable, del cual afirmó que el casco urbano enfrenta serios problemas que requieren intervención inmediata.

También mencionó su compromiso con la creación de un basurero moderno, adecuado a las necesidades actuales del municipio.
En materia educativa, Nelson Bueso indicó que uno de sus objetivos es dotar a los centros escolares de laboratorios tecnológicos, una herramienta que considera necesaria para mejorar las oportunidades de aprendizaje de los jóvenes del municipio.
Cabe mencionar que, a pesar de las adeversidades, Nelson Bueso se mantuvo fuerte en campaña electoral , ya que en la misma sufrió un percance de atentado donde resultó herido de bala.

Bueso Guerra aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento a la población. “Agradezco el apoyo y la confianza que depositaron en mí. Eso para mí es lo más importante”, expresó al reiterar su compromiso con la comunidad de Azacualpa.
Finalmente, recordó la importancia histórica del resultado electoral: “El Partido Liberal tenía 28 años sin ganar la municipalidad de Azacualpa, y nosotros lo hemos logrado. Es un triunfo histórico”.
