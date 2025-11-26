"Rush Hour 4" está en desarrollo con Jackie Chan y Chris Tucker

Según The Telegraph, se cree que el presidente de Estados Unidos instó a Larry Ellison, el multimillonario fundador de Oracle y propietario de Paramount, a lanzar la próxima versión de la serie de policías compañeros protagonizada por Jackie Chan y Chris Tucker.

Han pasado casi dos décadas desde que se estrenó Rush Hour 3, y no ha habido ningún movimiento en la secuela desde que Warner Bros cortó lazos con el director de la franquicia, Brett Ratner, en 2017 a raíz de acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Varios estudios fueron contactados para lanzar la nueva Rush Hour, para la cual ya existe un guión, pero la participación de Ratner aparentemente los desanimó.

Se dice que las películas están entre las favoritas de Trump. Pero el director cancelado ha sido recibido nuevamente en los últimos años, tras haber filmado un documental de 40 millones de dólares sobre Melania Trump para Amazon.

Arthur Sarkissian, el productor de Rush Hour, también dirige la compañía de producción que realizó The Man You Don't Know, un documental sobre Trump que incluye entrevistas con sus hijos y su nieta Kai Trump , y que se estrenó en Mar-a-Lago el año pasado.

Una fuente declaró al sitio web de noticias Semafor que Trump presionó personalmente a su amigo y partidario, Ellison, para que reviviera la franquicia, que incluye artes marciales y chistes sobre estereotipos raciales. Según informes, Paramount distribuye la película en nombre de Warner Bros. a cambio de una tarifa de distribución.Aunque muchos de los miembros de la élite de Hollywood han criticado a Trump, Chan y Tucker no han atacado al líder republicano.

Tras la victoria de Trump en 2016, Chan dijo: "Démosle la oportunidad de intentar cambiar Estados Unidos y el mundo. Es un hombre de negocios... Creo que sabe cómo manejar este tipo de situaciones".

Dos años después, Tucker le dijo a Piers Morgan que había conocido a Trump una vez y "espera que le vaya bien", y agregó: "Quiero que tenga éxito, quiero que haga lo correcto".

Al presidente Trump le encantan las películas de acción deportiva. En 1997, declaró al New Yorker que Bloodsport de 1988, protagonizada por Jean Claude Van Damme, era "una película increíble y fantástica", y le pidió a su hijo Eric que adelantara la película hasta las escenas de lucha.

Se dice que otras de sus películas favoritas incluyen Uno de los nuestros, El Padrino partes I y II, El bueno, el feo y el malo y Ciudadano Kane.

El productor de cine Dallas Sonnier dijo a Semafor que predice “una ola de películas clásicamente protagonizadas por hombres, con héroes mentalmente fuertes, tradicionales, valientes y seguros de sí mismos”.

Quizás un poco arrogante, pero dedicado al honor y al deber. ¡Y, por supuesto, unas cuantas explosiones, tiroteos, helicópteros, peleas a puñetazos y persecuciones de coches!, dijo.

The Telegraph se puso en contacto con la Casa Blanca y Paramount para solicitar comentarios, pero no han emitido ninguno hasta el momento.

Jackie Chan dijo por primera vez a los fans en 2022 que se estaba discutiendo una nueva entrega, y los nuevos informes dicen que el proyecto finalmente está avanzando a nivel del estudio, con planes para reunirlo a él y a Chris Tucker en pantalla otra vez como Inspector Lee y el detective Carter.

Todavía no hay fecha de lanzamiento ni trama completa, pero el proyecto marcaría el regreso de una de las franquicias más populares de finales de los 90 y principios de 2000.