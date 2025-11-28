Fallece Conrado Osorio, actor de ‘Clase 406′ y ‘La fea más bella’

En una publicación en redes sociales, Jhon Jairo Osorio expresó su despedida:"Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente... Te amo, hermano", se lee en su mensaje.

El actor colombiano Conrado Osorio , reconocido por su participación en producciones como Clase 406 y La Fea Más Bella , falleció a los 49 años. La noticia fue confirmada este jueves 27 de noviembre de 2025 por Jhon Jairo Osorio , periodista deportivo y hermano del histrión.

En los últimos meses, el propio actor había compartido que enfrentaba un cáncer de colon que hizo metástasis. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si esa fue la causa de su muerte, por lo que el dato permanece en verificación.

El pasado 26 de octubre, Osorio estaba hospitalizado en una clínica de Medellín, Colombia, debido a complicaciones derivadas de su estado de salud. Ese mismo día celebró su cumpleaños número 49 acompañado de familiares y seres queridos, según se informó en redes sociales.

Pese a haberse retirado de los foros, el actor mantuvo una comunicación constante con sus seguidores. En su cumpleaños compartió un video de agradecimiento:"En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIAS por tanto... por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación", escribió.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

En otra publicación, realizada en septiembre, Osorio reveló que llevaba 19 meses en tratamiento y se había sometido a varias intervenciones médicas. Aunque los primeros procedimientos fueron exitosos, la enfermedad progresó con el tiempo.