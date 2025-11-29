TelevisaUnivision reestablece sus canales en YouTube TV

Miami.

Univision, el mayor canal hispano de televisión en Estados Unidos, anunció que volverá a transmitirse por YouTube TV tras un acuerdo multianual y una campaña de presión política, que incluso despertó el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump.

El convenio ocurre casi dos meses después de que YouTube TV canceló las cadenas en español de Univision el pasado 30 de septiembre, cuando se venció el contrato para la distribución de su contenido.

En respuesta, la televisora lanzó la campaña 'Do the Right Thing, Google' (Haz lo correcto, Google) para denunciar el plan "discriminatorio" de retirar Univision del paquete principal de YouTube TV y cobrar un 18 % adicional, 15 dólares más, para mantener el acceso frente a los canales básicos en inglés.

El acuerdo contempla transmitir en los planes básico y en español de YouTube TV en Estados Unidos los canales de TelevisaUnivision: Univision, UNIMÁS, TUDN, y Galavisión, además de incluir a ViX en el paquete de 'Primetime Channels', que por primera vez se ampliará a México, según un comunicado de la empresa latina.

"Nos complace haber alcanzado un acuerdo que restaura Univision a YouTube TV, garantizando que millones de hispanos puedan acceder a noticias, deportes y entretenimiento que les importa y de los que han dependido por más de 70 años", declaró Daniel Alegre, director general de TelevisaUnivision.