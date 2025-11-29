La banda mexicana Grupo Firme vuelve a San Pedro Sula

El fenómeno de la música regional mexicana, Grupo Firme, regresa a Honduras con el Festival de regional mexicano Orale Wey Fest, como parte de una gira por Centroamérica programada para 2026.
La noticia fue confirmada en una rueda de prensa en Costa Rica por Isael Gutiérrez, mánager de la agrupación.
Esta será la segunda vez que la agrupación se presentará en el país, específicamente en San Pedro Sula, consolidando el vínculo especial que han construido con el público hondureño.
Aún sin una fecha exacta, se sabe que el concierto en Honduras será en el Estadio Olímpico Metropolitano y traerán su repertorio de éxitos como "Que te quieran bonito", "Ya Supérame", "El beneficio de la duda" y "En Tu Perra Vida".
Originarios de Tijuana, Baja California, Grupo Firme se ha convertido en una de las bandas más influyentes del género, liderada por Eduin Cazares y acompañada por Jhonny Cazares, Jairo Corrales, Christian Téllez, Joaquín Ruiz, Dylan Camacho y José “Fito”.
La expectativa en Honduras es alta: tras su primera visita en 2023, el grupo dejó huella con un espectáculo vibrante que reunió a miles de seguidores siempre en el Estadio Olímpico Metropolitano con capacidad para unas 37 mil personas.
SOBRE EL EVENTO
El "Órale Wey Fest" se promociona como "el festival de Regional Mexicano más grande del mundo" y su llegada a Centroamérica es una exclusiva confirmada por páginas especializadas en conciertos.
Actualmente, el "Órale Wey Fest" tiene fechas confirmadas para Bogotá, Colombia, en diciembre de 2025, con una alineación que incluye a Grupo Firme, Luis Antonio López conocido como "El Mimoso", Gabito Ballesteros y otros artistas del género.
Este evento en Colombia sirve como referencia del tipo de espectáculo y la magnitud del festival que se espera para Honduras y el resto de Centroamérica.