La banda mexicana Grupo Firme vuelve a San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.

El fenómeno de la música regional mexicana, Grupo Firme, regresa a Honduras con el Festival de regional mexicano Orale Wey Fest, como parte de una gira por Centroamérica programada para 2026.

La noticia fue confirmada en una rueda de prensa en Costa Rica por Isael Gutiérrez, mánager de la agrupación.

Esta será la segunda vez que la agrupación se presentará en el país, específicamente en San Pedro Sula, consolidando el vínculo especial que han construido con el público hondureño.

Aún sin una fecha exacta, se sabe que el concierto en Honduras será en el Estadio Olímpico Metropolitano y traerán su repertorio de éxitos como "Que te quieran bonito", "Ya Supérame", "El beneficio de la duda" y "En Tu Perra Vida".

Originarios de Tijuana, Baja California, Grupo Firme se ha convertido en una de las bandas más influyentes del género, liderada por Eduin Cazares y acompañada por Jhonny Cazares, Jairo Corrales, Christian Téllez, Joaquín Ruiz, Dylan Camacho y José “Fito”.

La expectativa en Honduras es alta: tras su primera visita en 2023, el grupo dejó huella con un espectáculo vibrante que reunió a miles de seguidores siempre en el Estadio Olímpico Metropolitano con capacidad para unas 37 mil personas.