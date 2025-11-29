Gala Montes pone voz a una nueva versión de 'Mujer contra mujer', de Mecano

Madrid, España.

La nota también da a conocer que Gala Montes, quien participó en octubre en la versión mexicana del musical 'Malinche', obra de Nacho Cano, encarnará el papel principal de otro espectáculo que lleva el sello del músico madrileño, 'Ibiza Paradise'.

La nueva versión de 'Mujer contra mujer', uno de los primeros temas españoles que hablaba de homosexualidad, saldrá a la luz el próximo 5 de diciembre, según un comunicado de la oficina de Nacho Cano.

Nacho Cano , integrante del grupo español Mecano (1981-1992) , anunció que la cantante y actriz mexicana Gala Montes pondrá voz a una nueva versión de 'Mujer contra mujer' , una de las canciones más emblemáticas del trío musical que completaban José María Cano, hermano de Nacho, y la cantante Ana Torroja.

Escrita por el mayor de los hermanos Cano, José María, el tema original vio la luz en 1986 en la voz de Ana Torroja y como parte del disco de Mecano 'Descanso dominical'. Pronto se convirtió en un himno proLGTBIq+ al narrar la historia de amor de dos mujeres y es uno de los principales éxitos de la banda española en países como Francia o Italia.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El menor de los Cano, Nacho, se ha encargado de producir la nueva versión de estudio, además de tocar los teclados y asumir también los arreglos y la dirección musical. "El resultado es una producción contemporánea y emotiva que combina la fuerza lírica de Mecano con la innovación sonora característica de Nacho Cano", indicó su oficina.

Montes se presentó ayer 28 de noviembre en 'Ibiza Paradise' en la plaza de Callao, en el centro de Madrid, y lo hará también mañana 30 de noviembre.

'Ibiza Paradise' fue noticia a finales de este verano porque una institución de la isla de Ibiza, ubicada en el archipiélago de las Islas Baleares (mar Mediterráneo), presentó una impugnación por la inclusión de su nombre en la marca creada por Nacho Cano en torno a su nuevo show.

Cano defendió en un comunicado posterior que Ibiza "es un patrimonio de todos" y que, "lejos de perjudicar" a Ibiza, "la sitúa de nuevo en el mapa europeo como referente de creatividad, música y libertad artística", y pasa a enumerar ejemplos de marcas "que enaltecen el nombre de la isla".

'Ibiza Paradise' se promociona como un espectáculo con cena en vivo, con una experiencia "sensorial única" que evoca el espíritu y la esencia de Ibiza de los años 70.

SOBRE ELLA

Gala Montes es una actriz y cantante mexicana conocida por sus papeles en telenovelas como "La Niñera" (TV Azteca), "Diseñando tu amor" y "Mi familia perfecta" y "Vivir de amor" (TelevisaUnivisión) y "El Señor de los Cielos" (Telemundo).

Ganó mayor popularidad en 2024 por su participación en "La Casa de los Famosos México", donde llegó a la final y se posicionó como una de las favoritas. Además de la actuación, también se ha desarrollado en la música y ha lanzado sencillos y duetos.

También fue finalista de la tercera temporada del reality show "¿Quién es la máscara?".

La intérprete de “Tacara” asumirá el papel de la hija de Mayrín Villanueva en esta nueva historia televisiva llamada "Corazón de Oro", donde su personaje pondrá a prueba a la protagonista. Mayrín y Gabriel Soto son la pareja central de la trama producida por Pedro Ortíz de Pinedo.