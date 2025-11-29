¿Quién era Raquel Escalante, conductora de TV Azteca que murió a los 28 años?

Ciudad de Guatemala.

Durante meses se sometió a tratamientos médicos y esperaba un trasplante de riñón, mientras impulsaba mensajes de concientización sobre la importancia de la prevención del Virus del Papiloma Humano (VPH) , principal causa del cáncer de cérvix.

La joven comunicadora compartió abiertamente en redes sociales su lucha contra la enfermedad, convirtiéndose en un ejemplo de valentía y resiliencia.

Escalante se desempeñaba como presentadora del programa “Qué chilero fin de semana” , donde se ganó el cariño del público por su carisma y frescura frente a las cámaras. Su trayectoria también incluyó el modelaje y la participación en certámenes de belleza, llegando a ostentar el título de Miss Guatemala Intercontinental , con el que representó al país en competencias internacionales.

La televisión guatemalteca está de luto tras el fallecimiento de Raquel Escalante , conductora de TV Azteca Guate y exreina de belleza , quien murió el pasado 28 de noviembre de 2025 a los 28 años de edad, víctima de cáncer de cérvix e insuficiencia renal .

La noticia de su muerte fue confirmada por TV Azteca Guate, que la recordó como “una luz que iluminó cada espacio”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"La familia de TV Azteca Guate lamenta profundamente la partida de Raquel Escalante, quien no solo fue una talentosa presentadora, sino una luz que iluminó cada espacio que tocó con su alegría, profesionalismo y calidez humana.

Hoy despedimos a una compañera, amiga y a un ser extraordinario que dejó huella en cada uno de nosotros. Su sonrisa, su energía y su pasión por comunicar permanecerán para siempre en nuestra memoria y en el corazón de quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella", escribieron en las redes sociales de TV Azteca Guate.

"Acompañamos en este doloroso momento a su familia, seres queridos y a todos quienes la admiraron y la llevaron en alto respeto y cariño. Gracias, Raquel, por regalarnos tu brillo.Tu legado vivirá siempre entre nosotros", concluyeron.

Su partida generó una ola de mensajes de solidaridad y homenajes de colegas, seguidores y fanáticos de los certámenes de belleza, quienes destacaron su legado como comunicadora y su espíritu de lucha.

Una figura muy querida en la televisión

Raquel Escalante fue una presentadora y modelo guatemalteca que destacó por su carisma y presencia en televisión. Su carrera comenzó en el modelaje y los certámenes de belleza, donde obtuvo reconocimiento al coronarse Miss Guatemala Intercontinental en 2021. Ese triunfo le abrió puertas en medios nacionales e internacionales y la posicionó como una figura pública en ascenso.

Posteriormente, incursionó en la televisión como conductora del programa Qué Chilero Fin de Semana, transmitido por TV Azteca Guate. Allí, Escalante se ganó el cariño del público gracias a su estilo cálido, natural y cercano. También desarrolló una activa comunidad digital, donde compartía su rutina, proyectos y momentos personales, fortaleciendo así su vínculo con el público.