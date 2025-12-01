Taylor Swift: "La relación más significativa que he tenido es con Travis"

Taylor Swift ha aclamado a Travis Kelce como la "mayor sorpresa" de su vida.
La cantante pop de 35 años se comprometió con la estrella de la NFL a principios de este año, y en un nuevo clip de su próxima serie documental The End of an Era, ha arrojado más luz sobre su romance.
La bella rubia, que anteriormente salió con personalidades como Harry Styles, Calvin Harris y Joe Alwyn, dijo: "La relación más significativa que he tenido comenzó con un hombre que dijo que estaba dolido porque no quería conocerlo. La mayor sorpresa de mi vida".
Taylor Swift también comparó en broma su carrera musical con la carrera deportiva de Travis.
Ella bromeó: "Ambos entretenemos a la gente. El de él con considerablemente más violencia que el mío".
Además, el avance presenta una llamada telefónica entre Taylor y Travis.
Taylor dijo: "Tienes compañeros de equipo, yo tengo compañeros de equipo... Tienes al entrenador [Andy] Reid, yo tengo... a mi mamá".
Travis siempre anheló conocer a Taylor
Travis, de 36 años, reveló previamente que quería conocer a Taylor después de verla actuar en el Estadio Arrowhead de Kansas City. Sin embargo, no tuvo oportunidad de regalarle una pulsera de la amistad porque no se reunió con ningún fan después del concierto.
Al hablar en su podcast New Heights, Travis explicó anteriormente: "Me sentí un poco molesto por no haber podido entregarle una de las pulseras que le hice".
Travis comenzó a salir con Taylor en 2023, y Patrick Mahomes, compañero de equipo de Travis en los Kansas City Chiefs, afirmó posteriormente que la cantante ayudó a hacer de la franquicia de la NFL un "equipo mundial".
Patrick le dijo a la revista Time: "[Los Chiefs] pasaron de ser un equipo nacional que era en cierto modo global a un equipo mundial totalmente global. Eso surgió de la base de fans de Taylor".
Patrick también admitió estar impresionado por la ética de trabajo de Taylor.
La estrella de 30 años comentó que la cantante pop "nunca deja de trabajar".
Dijo: "He conocido a mucha gente famosa en mi vida. Taylor es probablemente la persona más sensata que ha estado en ese escenario durante tanto tiempo. Nunca deja de trabajar. Incluso cuando se toma su tiempo libre, está trabajando en algo. Grabando un video musical, cantando o escribiendo una canción. Se nota en cómo habla".