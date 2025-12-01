Taylor Swift: "La relación más significativa que he tenido es con Travis"

Estados Unidos.

Taylor Swift ha aclamado a Travis Kelce como la "mayor sorpresa" de su vida.

La cantante pop de 35 años se comprometió con la estrella de la NFL a principios de este año, y en un nuevo clip de su próxima serie documental The End of an Era, ha arrojado más luz sobre su romance.

La bella rubia, que anteriormente salió con personalidades como Harry Styles, Calvin Harris y Joe Alwyn, dijo: "La relación más significativa que he tenido comenzó con un hombre que dijo que estaba dolido porque no quería conocerlo. La mayor sorpresa de mi vida".

Taylor Swift también comparó en broma su carrera musical con la carrera deportiva de Travis.

Ella bromeó: "Ambos entretenemos a la gente. El de él con considerablemente más violencia que el mío".

Además, el avance presenta una llamada telefónica entre Taylor y Travis.

Taylor dijo: "Tienes compañeros de equipo, yo tengo compañeros de equipo... Tienes al entrenador [Andy] Reid, yo tengo... a mi mamá".