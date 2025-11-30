Shakira agradece el homenaje de Dua Lipa en Bogotá

La reacción de Shakira al homenaje que le rindió Dua Lipa durante su concierto en Bogotá circuló rápidamente en medios y redes sociales. La colombiana expresó su emoción al escuchar su tema Antología interpretada por el artista británico.

"Me emociono mucho escuchando mi canción en la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla! ¡Gracias, @dualipa! ¡Qué regalo!", escribió Shakira en sus redes sociales.

El mensaje generó entusiasmo entre millones de seguidores, quienes destacaron la conexión entre dos artistas de distintas generaciones y culturas. La reacción de Shakira se convirtió en tendencia en cuestión de horas.

Dua Lipa respondió públicamente y reafirmó la admiración mutua: “Fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción. ¡Te amo!”, expresó la intérprete de Levitating.

El intercambio entre las dos artistas fue interpretado como un gesto de respeto y reconocimiento. Shakira, con más de tres décadas de trayectoria, agradeció que su música continúe inspirando a figuras internacionales.

El homenaje tuvo lugar durante el concierto de Dua Lipa en Bogotá, donde sorprendió al público al interpretar Antología, canción que Shakira lanzó en 1995 y que marcó sus primeros pasos hacia el reconocimiento global.

Antes de cantarla, Dua Lipa explicó que en cada país incluye un tema local en su repertorio. En Colombia eligió el clásico de Shakira y pidió al público que la acompañara en el coro, creando un momento de comunión artística.