Daddy Yankee demanda a Raphy Pina y Mireddys González por fraude

El reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, presentó una demanda federal contra Raphy Pina y Mireddys González en el Tribunal del Distrito de Puerto Rico. El recurso legal acusa a ambos de participar en un esquema para desviar regalías y manipular documentos de copyright.

La querella, de más de 120 páginas, fue radicada a nombre del artista y de su compañía Los Cangris Inc. Según el documento, Pina y González habrían falsificado contratos, adulterado split sheets y firmado acuerdos sin consentimiento del cantante para insertar al productor como supuesto coautor de canciones emblemáticas.

Entre los temas afectados se mencionan clásicos del catálogo de Daddy Yankee como “Gasolina” y “Lo Que Pasó, Pasó”. La demanda sostiene que el esquema operó durante años, generando pérdidas millonarias en regalías para el artista.

El recurso legal invoca el RICO Act federal y la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico, argumentando que existió una organización estructurada cuyo propósito era apropiarse ilícitamente de derechos de autor.

La acción judicial también incluye a otros colaboradores, como el licenciado Edwin Prado y Andrés Coll, quienes habrían participado en la manipulación de documentos oficiales de la industria musical.

Este nuevo enfrentamiento legal marca un giro en la relación entre Daddy Yankee y Raphy Pina, quienes en el pasado compartieron una estrecha amistad y proyectos musicales. La ruptura se ha intensificado desde que Pina enfrenta condena por posesión ilegal de armas.

No es la primera vez que Daddy Yankee acude a los tribunales. En julio de 2025, el artista demandó a su exesposa Mireddys González y a su hermana por 12 millones de dólares, acusándolas de violar la Ley de Fraude y Abuso Informático al acceder sin autorización y destruir correos electrónicos y documentos de sus corporaciones.

En esa ocasión, el pleito se centró en la supuesta eliminación de comunicaciones esenciales de El Cartel Records y Los Cangris Inc., lo que habría afectado operaciones fundamentales de sus empresas.

La actual demanda, sin embargo, es considerada la más fuerte de su carrera, pues involucra directamente a su exmánager y a su expareja en un presunto esquema de crimen organizado que habría operado por casi una década.

El caso ha generado gran atención mediática en Puerto Rico y el mundo del reguetón, ya que pone en evidencia las tensiones internas en la industria y la vulnerabilidad de los derechos de autor en el género urbano.

Hasta el momento, ni Pina ni González han emitido declaraciones públicas sobre la demanda. Sin embargo, se espera que sus equipos legales respondan en los próximos días, dado el alcance de las acusaciones.

La batalla legal de Daddy Yankee, quien se retiró oficialmente de los escenarios en 2023, demuestra que su legado musical sigue siendo objeto de disputa y que la defensa de sus derechos de autor será un capítulo clave en su vida tras la música.