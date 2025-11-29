¿Por qué podría ser destituida una Miss Universo? Estos son algunos motivos

Estados Unidos.

El certamen Miss Universo, símbolo de belleza y elegancia, también ha sido escenario de controversias que ponen en riesgo la corona.

La reciente coronación de la mexicana Fátima Bosch en Bangkok, Tailandia, quedó opacada por denuncias de presunto fraude, renuncias de participantes y reclamos contra la organización. Estos hechos han generado dudas sobre la estabilidad de su reinado.

LEA: Lupita Jones defiende a Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Aunque la destitución de una Miss Universo es poco común, ya ha ocurrido antes. En más de siete décadas de historia, dos reinas han perdido oficialmente la corona. Los motivos han variado, pero suelen estar ligados a:

Incumplimiento de contratos: las ganadoras deben cumplir con una agenda estricta de actividades y compromisos internacionales.

Conducta inapropiada o escándalos mediáticos: situaciones que dañen la imagen del certamen pueden derivar en la pérdida del título.

Renuncias voluntarias: algunas reinas han decidido abandonar el cargo por motivos personales o desacuerdos con la organización.

Irregularidades en la elegibilidad o en el proceso de selección: Si se descubre que la ganadora no cumplía requisitos esenciales (documentación, elegibilidad, veracidad de datos) o hubo fraude en la selección, la corona podría ser retirada.