Dua Lipa emociona con cover de “Antología” de Shakira en su gira

Colombia

La noche del 28 de noviembre, Bogotá vivió un momento histórico cuando Dua Lipa interpretó “Antología” de Shakira durante su concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. El gesto fue recibido con ovaciones y lágrimas de emoción por parte de los asistentes.

La cantante británico-albanesa se encuentra en plena gira mundial Radical Optimism World Tour, con la que ha recorrido varios países de Latinoamérica. En cada parada, ha sorprendido con un homenaje musical a artistas locales, reforzando su conexión con la cultura de cada nación.

En Colombia, el tributo no podía ser más significativo: Shakira es considerada un ícono global y una de las artistas más influyentes de la música latina. “Antología”, lanzada en 1995, es uno de sus temas más emblemáticos, recordado por su letra íntima y melódica.

Antes de iniciar la interpretación, Dua Lipa expresó su admiración por la colombiana, destacando su evolución artística y el impacto que ha tenido en millones de personas alrededor del mundo. El público acompañó cada verso, convirtiendo el momento en un coro multitudinario.