Dua Lipa emociona con cover de “Antología” de Shakira en su gira

La noche del 28 de noviembre, Bogotá vivió un momento histórico cuando Dua Lipa interpretó “Antología” de Shakira durante su concierto en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. El gesto fue recibido con ovaciones y lágrimas de emoción por parte de los asistentes.
La cantante británico-albanesa se encuentra en plena gira mundial Radical Optimism World Tour, con la que ha recorrido varios países de Latinoamérica. En cada parada, ha sorprendido con un homenaje musical a artistas locales, reforzando su conexión con la cultura de cada nación.
En Colombia, el tributo no podía ser más significativo: Shakira es considerada un ícono global y una de las artistas más influyentes de la música latina. “Antología”, lanzada en 1995, es uno de sus temas más emblemáticos, recordado por su letra íntima y melódica.
Antes de iniciar la interpretación, Dua Lipa expresó su admiración por la colombiana, destacando su evolución artística y el impacto que ha tenido en millones de personas alrededor del mundo. El público acompañó cada verso, convirtiendo el momento en un coro multitudinario.
Este homenaje se suma a una dinámica que Dua Lipa ha mantenido en toda su gira por Latinoamérica. En Argentina, interpretó “De Música Ligera” de Soda Stereo, un clásico del rock en español.
En Chile, la artista rindió tributo a Mon Laferte con “Tu Falta de Querer”, una de las baladas más intensas de la cantautora chilena.
En Perú, sorprendió con una versión de “Cariñito”, tema icónico de la cumbia peruana que generó gran entusiasmo entre sus seguidores.
Cada uno de estos covers ha sido cuidadosamente elegido para reflejar la identidad musical de cada país, mostrando respeto y admiración hacia sus artistas y tradiciones.
La interpretación de “Antología” en Bogotá fue especialmente relevante porque Shakira es originaria de Barranquilla y representa el orgullo colombiano en la escena internacional. El gesto de Dua Lipa fue visto como un reconocimiento al legado cultural del país.
Videos del momento se viralizaron rápidamente en redes sociales, acumulando miles de reproducciones y comentarios que destacaban la sensibilidad y el respeto de la cantante hacia la música latina.
El concierto en Bogotá, además de incluir los éxitos de su álbum Radical Optimism, quedará marcado por este homenaje que trascendió lo musical y se convirtió en un símbolo de unión cultural.
Con este gesto, Dua Lipa reafirma su posición como una artista global que no solo exporta su música, sino que también se nutre de las tradiciones locales, creando puentes entre culturas y generaciones.