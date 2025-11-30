Vin Diesel publica un homenaje 12 años después de la muerte de Paul Walker

El actor Vin Diesel ha publicado ayer y hoy fotos antiguas con su amigo y excompañero de la saga Rápido y Furioso Paul Walker en Instagram, mostrando un momento tranquilo entre los dos en lo que parece ser un set de filmación. “Doce años...No pasa un día...Te extraño.” escribió Diesel un breve pero emotivo título junto a la imagen. El mensaje marca un año más desde que Walker falleció en un accidente automovilístico el 30 de noviembre de 2013, a los 40 años. La pérdida conmocionó a los fans de todo el mundo y cambió profundamente el elenco y el futuro de la franquicia Rápidos y Furiosos . Diesel ha compartido homenajes casi todos los años, usando sus publicaciones para mantener viva la memoria de Walker y reflexionar sobre el tiempo que compartieron juntos. En la foto, Diesel está de pie con los brazos cruzados, vestido con camisa y pantalones negros. Mira a Walker, sentado en un escalón bajo con camisa azul a cuadros, pantalones oscuros y gorra de béisbol. Walker apoya la cabeza en la mano, con aspecto cansado o pensativo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Este domingo, Diesel subió otra fotografía pero en blanco y negro que publicó con el siguiente mensaje: "El universo sigue colocando ángeles en mi camino. Sé que eres parte de ello... Una hermandad eterna.Te amaré por siempre..." Diesel y Walker trabajaron juntos por primera vez en la película Rápido y Furioso de 2001 , donde Walker interpretó a Brian O'Conner, un policía encubierto que ingresa al mundo de las carreras callejeras de Dominic Toretto. La película dio inicio a una colaboración que se convirtió en uno de los dúos de acción más memorables de Hollywood. A medida que las películas pasaron de pequeñas escenas de carreras a aventuras globales, también creció su vínculo. Los miembros del elenco de la franquicia han compartido a menudo historias sobre la unión que desarrolló el grupo. Para ellos, las películas no solo trataban de coches rápidos y peligro; se trataban de familia , y Walker era una parte fundamental de ella. Diesel ha dicho repetidamente que su conexión fuera de cámara contribuyó a forjar la esencia emocional de la serie. La muerte de Walker ocurrió durante un descanso en el rodaje de Furious 7. La película se modificó para honrarlo, terminando con una escena de despedida ahora famosa que muestra a Brian conduciendo hacia el atardecer . Incluso años después, la presencia de Walker sigue presente en la serie. Los personajes mencionan a Brian de vez en cuando, y las películas incluyen pequeños guiños a él, como un vistazo a su coche o una referencia a su familia. Diesel ha declarado en entrevistas anteriores que siempre intentará que el recuerdo de Walker forme parte de la historia.