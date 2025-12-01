Los Duffer homenajean a su maestra en Stranger Things

La quinta y última temporada de Stranger Things no solo ha traído consigo el esperado desenlace de la historia de Hawkins, sino también un gesto profundamente personal de sus creadores, los hermanos Matt Duffer y Ross Duffer.

En su cuenta de Instagram, Ross Duffer reveló que el personaje de Miss Harris, presentado como la maestra de Holly Wheeler, está interpretado por Hope Hynes Love, quien fue su profesora de teatro en la secundaria.

El anuncio sorprendió a los seguidores de la serie, quienes descubrieron que detrás de este papel aparentemente secundario se escondía un homenaje íntimo a una figura clave en la vida de los Duffer.

Según los propios creadores, la adolescencia fue una etapa complicada para ellos, pero Hope Hynes Love supo ver un talento que ni ellos mismos reconocían. Fue ella quien les dio la confianza necesaria para explorar su creatividad y perseverar en el mundo artístico.

La decisión de incluirla en la temporada final responde al deseo de agradecerle públicamente su influencia. “Ella vio algo en nosotros que no veíamos”, escribió Ross en su publicación, destacando el impacto que tuvo en su formación.

