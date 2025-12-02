Scarlett Johansson defiende su amistad con Woody Allen, pese a las acusaciones contra el cineasta

Ciudad de México.

La actriz Scarlett Johansson volvió a defender su amistad con el polémico cineasta Woody Allen, a pesar de las acusaciones de años de abuso sexual contra el director.

El tema de la controvertida relación que mantiene la estrella de Jurassic World: Renace con el ganador del Óscar, que acaba de cumplir 90 años, se abordó en una extensa entrevista reciente que concedió Scarlett al Daily Telegraph.

Johansson ha seguido defendiendo al también actor y guionista a lo largo de los años tras las acusaciones de abuso sexual que su hijastra, Dylan Farrow, le hizo hace ya un tiempo.

Cuando se le preguntó si su postura en el tema había afectado de alguna manera su trabajo, la actriz se mostró ambivalente al responder: "Supongo que es difícil saberlo. Nunca se sabe exactamente cuál es el efecto dominó".

Sin embargo, Johansson considera que defender firmemente a Allen refleja sus valores como persona. "Mi madre siempre me animó a ser yo misma, a ver que es importante tener integridad y defender lo que uno cree", puntualizó en la charla.

"Al mismo tiempo, creo que también es importante saber cuándo no es tu turno (de hablar). No quiero decir que debas callarte. A veces simplemente no es tu momento. Y eso es algo que he comprendido mejor con la edad".