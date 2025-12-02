Sabrina Carpenter arremete contra la Casa Blanca por usar su canción en videos de ICE

La cantante Sabrina Carpenter arremetió este martes contra la Casa Blanca por utilizar una canción suya en un video que muestra redadas migratorias, y pidió que no la involucraran en lo que calificó como una “agenda inhumana”.
“Este video es malvado y repugnante”, escribió Sabrina Carpenter en la red social X. “No me involucren nunca a mí ni a mi música en su agenda inhumana”, añadió.
La canción empleada, Juno, uno de los temas más populares de la artista galardonada con dos premios Grammy, expresa un deseo romántico y sexual muy intenso hacia otra persona.
La Casa Blanca usó un fragmento en el que se repite la frase “¿Alguna vez has probado esta?” para acompañar imágenes de detenciones agresivas realizadas por agentes de LA Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
No es la primera vez que la Administración de Donald Trump recurre a canciones virales para promover sus políticas, ni tampoco la primera ocasión en la que un artista se desvincula públicamente del mensaje.
La editorial canadiense de libros para niños Kids Can Press publicó un mensaje en esta línea después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, compartiese una portada modificada de ‘Franklin the Turtle’ en la que el personaje aparece apuntando un bazuca a unos barcos.
El nombre de esta falsa entrega es: “Franklin se enfrenta a los narcoterroristas”.
“Condenamos enérgicamente cualquier uso denigrante, violento o no autorizado del nombre o la imagen de Franklin, que contradice directamente estos valores”, afirmó la editorial tras asegurar que la tortuga “representa la amabilidad, la empatía y la inclusión”.
