Sabrina Carpenter arremete contra la Casa Blanca por usar su canción en videos de ICE

Washington.

La cantante Sabrina Carpenter arremetió este martes contra la Casa Blanca por utilizar una canción suya en un video que muestra redadas migratorias, y pidió que no la involucraran en lo que calificó como una “agenda inhumana”.

“Este video es malvado y repugnante”, escribió Sabrina Carpenter en la red social X. “No me involucren nunca a mí ni a mi música en su agenda inhumana”, añadió.

La canción empleada, Juno, uno de los temas más populares de la artista galardonada con dos premios Grammy, expresa un deseo romántico y sexual muy intenso hacia otra persona.

La Casa Blanca usó un fragmento en el que se repite la frase “¿Alguna vez has probado esta?” para acompañar imágenes de detenciones agresivas realizadas por agentes de LA Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).