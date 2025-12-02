Miley Cyrus se compromete con el músico Maxx Morando

La cantante Miley Cyrus, de 33 años, está comprometida con el músico Maxx Morando, confirma una fuente a People. Un representante de Cyrus no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del medio. Page Six fue el primero en informar la noticia.

El compromiso de la pareja se produce después de que Cyrus acudiera al estreno mundial de Avatar: Fuego y Ceniza en Los Ángeles el lunes 1 de diciembre, donde lució un anillo de diamantes en el dedo anular de su mano izquierda. Mostró la deslumbrante joya mientras ella y Morando, de 27 años, posaban juntos para las fotos en la alfombra roja. Cyrus había sido vista usando el anillo a mediados de noviembre, según Deux Moi.

Francesca Simons, representante de la diseñadora de joyas Jacquie Aiche, confirmó a People que Aiche elaboró el anillo “a medida”, con una piedra de corte cojín montada en una gruesa banda de oro amarillo de 14 quilates.

La tres veces ganadora del Grammy y el baterista fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en diciembre de 2021, cuando fueron fotografiados acercándose detrás del escenario durante el especial navideño de Cyrus en NBC, Miley's New Year's Eve Party, en Miami.

Meses después, en abril de 2022, aparentemente confirmaron su romance cuando fueron vistos besándose en West Hollywood. En una entrevista de portada para Vogue británica en junio de 2023, Cyrus compartió la historia de cómo ella y Morando se conocieron.

“Nos pusieron en una cita a ciegas”, dijo la ex actriz de Hannah Montana. “Bueno, para mí fue una experiencia ciega, pero para él no”, aclaró. “Pensé: ‘Lo peor que puede pasar es que me vaya’”.

En noviembre de 2024, Cyrus habló con Harper’s Bazaar sobre la diferencia de edad de seis años entre la pareja. Señaló que funciona porque “simplemente no se toman la vida demasiado en serio”, aunque destacó que Morando “ve la vida de una manera muy diferente a la mía”.

“Él creció con una laptop. Yo tenía una computadora de escritorio que compartía con mis hermanos”, explicó. “La verdad es que crio a nuestro perro gracias a Reddit. Le pregunté: ‘¿Estás seguro de que se supone que debemos hacer esto?’, y él respondió: ‘En Reddit dice bla, bla, bla’”.

Una fuente dijo a People en marzo de 2024 que ambos habían dado un paso importante y estaban viviendo juntos. “Ella está muy contenta con él”, aseguró la fuente en ese momento, y añadió: “Miley ha cambiado mucho en los últimos dos años. Parece más tranquila y armoniosa. Todos adoran a Maxx. Es un tipo genial. Es reservado y no le gusta aparecer en la prensa. Le ha hecho bien”.

En una conversación con The Cut en septiembre, sobre las lecciones aprendidas de relaciones pasadas —a la que asistieron su madre, Tish, y su hermana, Noah— Cyrus compartió que su madre “siempre quiso que me quedara con el hombre equivocado porque eran atractivos”.

Sobre Morando, afirmó: “Terminé con una persona que significa mucho para mí, me trata muy bien y me respeta. Tuve que aprender eso a las malas porque mi mamá me enseñó mal y luego tuve que aprender el camino correcto por mi cuenta”.

“Tenía que encontrar a alguien que me tratara con respeto, pero mamá nunca lo puso entre sus tres imprescindibles”, agregó. “Mamá me decía: ‘Tienen que ser altos’”.

Cyrus concluyó: “Mi hombre es muy sexy... pero mi hombre también me respeta”.