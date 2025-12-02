Actor de "Loft", Matthias Schoenaerts, es condenado a prisión

Bruselas.

Un juzgado de Bélgica condenó ayer lunes al actor belga Matthias Schoenaerts a seis meses de prisión, una multa de 4.000 euros (4,638.40 dólares) y un año de prohibición de conducir por circular sin permiso tras varias advertencias, según informó la agencia Belga.

El actor de 47 años que ha aparecido en 'La chica danesa', 'Gorrión rojo', 'La vieja guardia' o 'Loft' fue condenado por conducir sin permiso en abril de 2024, aunque ya contaba con antecedentes por razones similares, tras diez condenas previas.

En un primer momento, en septiembre de 2021, le revocaron el permiso por una infracción y, más adelante, fue sancionado por conducir bajo los efectos del alcohol.

Tras ambos sucesos, las autoridades le ordenaron presentarse y aprobar de nuevo el examen de conducir para recuperar el permiso, pero el intérprete nunca completó este proceso.

La condena se produjo por dos hechos ocurridos los días 5 y 21 de abril de 2024, en Pelt (al norte de Bélgica), en ambos casos por conducir una motocicleta sin haber renovado aún su licencia de conducir.

El tribunal lo declaró culpable de tres delitos: dos por la conducción sin licencia en las dos ocasiones y otro por no presentar comprobante de seguro durante la detención del 5 de abril.

La condena será de seis meses de prisión, una multa de 4.000 euros y un año de prohibición de conducir y además deberá someterse a evaluaciones psicológicas y médicas antes de poder recuperar su carnet.

"Continuar conduciendo persistentemente sin una licencia válida supone un riesgo significativo para la seguridad vial", comentó el tribunal de Beringen.

"Es necesario un mensaje contundente para proteger a la sociedad y evitar la reincidencia, sobre todo porque las medidas anteriores no han mostrado indicios de un cambio de comportamiento", concluyó.

Según añade la agencia, el pasado 21 de noviembre el actor volvió a ser noticia durante un control policial, al negarse a someterse a una prueba de alcoholemia, y finalmente terminó pasando varias horas en una celda de la comisaría.

Sobre este último caso, aún se lleva a cabo una investigación.