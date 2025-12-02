Jojo Siwa fue hospitalizada por un sangrado estomacal

La cantante JoJo Siwa se está recuperando de un susto médico ocurrido este fin de semana, por el cual fue hospitalizada de emergencia luego de sentir un fuerte dolor estomacal.
De acuerdo con Page Six, la también bailarina compartió en TikTok una actualización sobre su salud, tras publicar una imagen suya en una camilla antes de su actuación en Mall of America, ocurrida este pasado viernes.
"Uno de mis ovarios tenía un quiste que se reventó y sangraba en mi estómago", señaló JoJo Siwa, de 22 años. "Eso era lo que me causaba el dolor insoportable por la sangre que había en el estómago".
"Es un dolor brutal y, en resumen, debería revertirse solo. Debería detenerse por sí solo", añadió, compartiendo que tendrá una revisión en una semana para asegurarse de que no haya más sangrado.
@itsjojosiwa
Thank you for all the well wishes🤍 grateful for the Doctors and Nurses for working so fast and helping me get back on time, keep it pushing🤍♬ original sound - JoJo Siwa
La estrella comentó que ya llevaba varios días sintiendo esos dolores y no estaba segura de por qué, aunque nunca pensó que sería algo grave.
"En resumen, cada vez que bailaba en estos últimos días, o incluso caminaba o cualquier otra cosa, me dolía muchísimo el estómago", recordó.
"Y no sé por qué, pero simplemente se me pasaba, y pensaba: 'Ay, quizá sea esa época del mes, quizá sea un calambre, no sé'".
Cuando intentó aliviar el dolor con un baño especial, comentó que después de unos cuatro minutos, el dolor se intensificó y sintió que no podía respirar.
"Eso lo empeoró muchísimo", dijo, y sintió que se iba a desmayar. Después, se recostó en un sofá y llamó a su madre, quien terminó marcando al 911.
Hospitalización
Cuando llegaron los paramédicos, sus signos vitales eran normales, pero debido al intenso dolor, la llevaron al hospital para realizarle pruebas, incluyendo una ecografía, que reveló la rotura del quiste ovárico.
Estuvo en el hospital unas dos horas y le dieron el alta tras descubrirse el origen del dolor y administrarle analgésicos. Siwa pudo actuar una hora después en su show planeado en Mall of America.