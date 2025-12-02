Jojo Siwa fue hospitalizada por un sangrado estomacal

Ciudad de México.

La cantante JoJo Siwa se está recuperando de un susto médico ocurrido este fin de semana, por el cual fue hospitalizada de emergencia luego de sentir un fuerte dolor estomacal.

De acuerdo con Page Six, la también bailarina compartió en TikTok una actualización sobre su salud, tras publicar una imagen suya en una camilla antes de su actuación en Mall of America, ocurrida este pasado viernes.

"Uno de mis ovarios tenía un quiste que se reventó y sangraba en mi estómago", señaló JoJo Siwa, de 22 años. "Eso era lo que me causaba el dolor insoportable por la sangre que había en el estómago".

"Es un dolor brutal y, en resumen, debería revertirse solo. Debería detenerse por sí solo", añadió, compartiendo que tendrá una revisión en una semana para asegurarse de que no haya más sangrado.