La Miss Universo 2003, Amelia Vega, dio a luz a su sexto hijo

La dominicana Amelia Vega, quien fue Miss Universe 2003, y su esposo, el jugador de baloncesto, Al Horford, le dieron la bienvenida a su sexto hijo. La modelo dio a luz a una nena a quien nombraron Vail Horford.
Cabe mencionar que Vega y Horford, quienes ostentan ser la primera Miss Universe dominicana y el primer campeón dominicano de la NBA respectivamente, mantienen un matrimonio junto a sus hijos Ean, de 10 años; Alía, de 8; Ava, de 6; Nova, de 4; y Mila, de 2.
Fue la exreina de belleza quien anunció la feliz noticia en sus redes sociales a través de un tierno mensaje.
Aunque habían anunciado que la bebé Horford Vega llegaría en diciembre 2025, su llegada se adelantó. La niña Vail Horford Vega nació el pasado 26 de noviembre.
"Vail Horford Vega 11.26.25. Nuestra mesa, nuestras risas, nuestro amor... todo creció. Nuestro sexto regalo del cielo, la más reciente razón de nuestra alegría. Te esperábamos con tanta emoción. Te amo, chiquita mía", escribió Amelia junto a varias fotos de su bebita.
Amelia Vega también compartió una imagen en la que mostraba su enorme panza de embarazo. "Vail Horford Vega 11.26.25. Antes de tenerte en mis brazos, te llevé debajo y dentro de mi corazón".
La ex Miss Universo y Horford son de República Dominicana, pero se conocieron en Boston en el año 2007 durante una ceremonia de premio, y se casaron en 2011.
Desde entonces, la pareja mantiene un matrimonio estable y cada vez crece más la familia.
Amelia Vega se convirtió en la primera mujer dominicana en ganar el certamen de Miss Universo, en el año 2003.
Amelia Vega solo tenía 18 años cuando ganó la corona de Miss Universe. Ella es sobrina del famoso artista dominicano Juan Luis Guerra.
Amelia Vega, la primera dominicana en ganar Miss Universo en 2003, desarrolló una carrera como cantante después de su reinado.
Lanzó su sencillo debut "Pasa un segundito" en 2010, seguido de su álbum completo "Agua Dulce" en 2011, el cual fusionó pop latino con ritmos tropicales. Además de su trabajo musical, ha tenido una carrera en el modelaje, la actuación y la escritura.
La dominicana Amelia Vega fue elegida Miss Universo 2003, en la 52 edición de este certamen, celebrado en el centro de convenciones Figali a orillas del Canal de Panamá.
De rostro angelical, facciones delicadas y figura espigada, Amelia Vega es una de las Miss Universo más hermosas de la historia.