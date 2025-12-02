La influencer de belleza, Stefanie Pieper, muere a los 31 años; su novio fue detenido

La influencer de belleza Stefanie Pieper murió a los 31 años y varias personas fueron arrestadas en relación con su muerte. El periódico austriaco Kronen Zeitung informó el sábado 29 de noviembre que el exnovio de Pieper fue detenido en Eslovenia cerca de donde encontraron el auto del joven,en llamas.
Una vez bajo custodia, supuestamente confesó haber estrangulado a Pieper y condujo a las autoridades hasta su cuerpo en un bosque cercano, oculto dentro de una maleta.
La Policía Estatal de Estiria, en Austria, informó que Pieper había desaparecido el domingo 23 de noviembre, tras asistir a una fiesta navideña. Sus seres queridos contactaron a las autoridades cuando no se presentó a una sesión de fotos de modelaje.
Los medios locales Oe24 y 20 Minuten informaron que Pieper inicialmente se comunicó con sus amigos después de regresar de una fiesta navideña en Graz, Austria. Sin embargo, más tarde volvió a contactarlos para expresar su preocupación de que alguien estaba en su escalera.
Medios austriacos informaron que algunos vecinos de Pieper escucharon discutir y vieron a su exnovio antes de la desaparición de la influencer.
Fue así como los investigadores determinaron que el exnovio de Pieper podría haber tenido algo que ver con su desaparición.
“Investigaciones posteriores llevaron a la sospecha de que el exnovio de 31 años de la mujer podría estar relacionado con su desaparición”, informó la Policía Estatal de Estiria en un comunicado. “Se cree que el hombre viajó a Eslovenia varias veces en su automóvil. La policía investigadora no pudo contactarlo.”
El lunes 24 de noviembre, la policía eslovena fue informada de que “un carro se había incendiado en el aparcamiento de un casino cerca de la frontera” en Šentilj. “Este era el coche del hombre de 31 años”, dijo la policía en ese momento. “Fue encontrado en las inmediaciones del vehículo en llamas y detenido por la policía eslovena. Se ha solicitado su extradición a Austria”.
Más noticias siguieron el jueves 29 de noviembre, cuando la policía estatal austriaca confirmó que dos familiares varones del sospechoso habían sido detenidos en el centro penitenciario de Graz-Jakomini, Austria, por riesgo de obstrucción a la justicia. Medios locales identificaron más tarde a estos familiares como el hermano y el padrastro del sospechoso. “Otros dos hombres del círculo familiar del sospechoso fueron arrestados en Austria. Los detenidos están bajo custodia policial y están siendo interrogados”, indicó la policía en un comunicado.
Stefanie Pieper era influencer, maquilladora y aspirante a cantante en su Austria natal. Acumuló más de 47.000 seguidores en Instagram