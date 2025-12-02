La influencer de belleza, Stefanie Pieper, muere a los 31 años; su novio fue detenido

Más noticias siguieron el jueves 29 de noviembre, cuando la policía estatal austriaca confirmó que dos familiares varones del sospechoso habían sido detenidos en el centro penitenciario de Graz-Jakomini, Austria, por riesgo de obstrucción a la justicia. Medios locales identificaron más tarde a estos familiares como el hermano y el padrastro del sospechoso. “Otros dos hombres del círculo familiar del sospechoso fueron arrestados en Austria. Los detenidos están bajo custodia policial y están siendo interrogados”, indicó la policía en un comunicado.