¿Ariela Cáceres participará en las próximas elecciones? Esto dijo

Durante su participación en un programa radial en la 96.5 FM, la presentadora de televisión Ariela Cáceres ha contestado a unas preguntas sobre si incursionaría en la política hondureña, lo cual está siendo comentado por internautas en las diferentes redes sociales.
Cáceres, que goza de popularidad en el país, comenzó revelando que en dos ocasiones estuvo cerca de "decir que sí", en la aspiración a un cargo político.
"Pero de ahí hablé con don Eduardo (Maldonado) y me dijo: ´mirá...´, entonces me quedé", con lo cual afirma que terminó declinando la oportunidad.
También asegura que posteriormente lo reflexionó, con lo cual llegó a la conclusión de que estaba muy joven en esos momentos y que le faltaban muchas cosas más por lograr, antes de querer ser representante del pueblo.
Aunque no reveló el cargo político al que aspiraría, Ariela expresó que en un futuro sí lo haría: "quizás a la próxima", dijo.
"En ese entonces era cerca de la pandemia y no era el momento, ahora me faltan menos cosas por lograr", aseguró la reconocida presentadora.
Asimismo, Cáceres fue más al punto, y aunque no dijo qué era, aseguró que solo le falta una cosa por lograr antes de incursionar en política, para la cual le queda suficiente tiempo para cumplirlo y luego dar el salto.
¿Diputada, ministra o algún cargo de comunicaciones? Pues, por el momento nada es seguro, pero Ariela tiene cerca de cuatro años para definir si participará o no en las próximas elecciones internas para el período 2030-2034.
Ariela tiene 41 años de edad y más de 20 años de experiencia en los medios de comunicación. Su más reciente logro académico fue graduarse en su maestría en Storytelling Transmedia. El storytelling es una técnica de comunicación que consiste en captar la atención del público a través de una historia. Su objetivo es generar engagement, facilitar el recuerdo de marca, y en definitiva crear vínculos que perduren en el tiempo.