¿Ariela Cáceres participará en las próximas elecciones? Esto dijo

Ariela tiene 41 años de edad y más de 20 años de experiencia en los medios de comunicación. Su más reciente logro académico fue graduarse en su maestría en Storytelling Transmedia. El storytelling es una técnica de comunicación que consiste en captar la atención del público a través de una historia. Su objetivo es generar engagement, facilitar el recuerdo de marca, y en definitiva crear vínculos que perduren en el tiempo.