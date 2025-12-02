Jin y J-Hope vuelven al ejército para entrenamiento de reservistas

Medios coreanos han confirmado que Jin y J-Hope, integrantes del grupo BTS, se encuentran nuevamente en instalaciones militares para cumplir con el entrenamiento de reforzamiento que corresponde a los reservistas del ejército surcoreano. Aunque ambos ya concluyeron su servicio obligatorio, la normativa nacional exige que los exsoldados regresen periódicamente para mantener sus habilidades básicas.
Kim Seok-jin, conocido artísticamente como Jin, fue el primer integrante de BTS en enlistarse, en diciembre de 2022. Tras 18 meses de servicio, concluyó su deber en junio de 2024.
Durante su tiempo en filas se desempeñó en la 5.ª División de Infantería, convirtiéndose en un referente para sus compañeros y para el ARMY, la comunidad global de seguidores. Jin posteó en la red social Weverse el lunes que ya culminó su entrenamiento reservista con este comentario: "No puedo creer ya haya pasado un desde culminó. El tiempo vuela rápido. He estado trabajando duro en la preparación para el concierto grupal. He descansado bien, he trabajado y además he terminado mi entrenamiento de reservista de forma sergura."
Jung Ho-seok, más conocido como J-Hope, ingresó al ejército en abril de 2023 y finalizó su servicio en octubre de 2024. Fue asignado como instructor asistente en la 36.ª División de Infantería, en Wonju, donde destacó por su disciplina y liderazgo. Su salida fue celebrada por Jin y por cientos de fanáticos que acudieron a recibirlo.
Por su parte, solamente se sabe que también tuvo que pausar sus actividades musicales para iniciar su entrenamiento como reservista. Hasta el momento HYBE no ha confirmado si ya lo culminó.
En Corea del Sur, tras completar el servicio militar, todos los hombres deben integrarse a las fuerzas de reserva. Esto implica asistir a entrenamientos anuales de corta duración, diseñados para reforzar la preparación en caso de emergencias o conflictos armados.
El programa de reforzamiento incluye prácticas de tiro, ejercicios de defensa personal, simulaciones de combate y actualización en protocolos de seguridad. Los reservistas también reciben instrucción sobre el uso de equipo moderno y tácticas de respuesta rápida.
Según la normativa vigente, los reservistas deben cumplir entre tres y cinco días de entrenamiento cada año, durante un período que se extiende por varios años después de la baja. En el caso de Jin y J-Hope, este proceso se repetirá anualmente hasta que alcancen la edad límite establecida por el ejército.
Aunque ambos retomaron parcialmente sus actividades civiles, estas convocatorias militares representan pausas breves en su agenda artística. La agencia Big Hit Music ha señalado que los entrenamientos no afectarán los planes de reunión del grupo, prevista para 2025, cuando todos los miembros hayan concluido sus obligaciones.
Corea del Sur mantiene estas medidas debido a la tensión permanente con Corea del Norte. El entrenamiento de reservistas busca garantizar que la población masculina esté preparada para responder en caso de crisis, reforzando la seguridad nacional.