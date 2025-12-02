Jin y J-Hope vuelven al ejército para entrenamiento de reservistas

Durante su tiempo en filas se desempeñó en la 5.ª División de Infantería, convirtiéndose en un referente para sus compañeros y para el ARMY, la comunidad global de seguidores. Jin posteó en la red social Weverse el lunes que ya culminó su entrenamiento reservista con este comentario: "No puedo creer ya haya pasado un desde culminó. El tiempo vuela rápido. He estado trabajando duro en la preparación para el concierto grupal. He descansado bien, he trabajado y además he terminado mi entrenamiento de reservista de forma sergura."