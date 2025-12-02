Megan Fox y Machine Gun Kelly están felices y podrían reconciliarse pronto

Madrid, España.

Megan Fox y Machine Gun Kelly están felices juntos.

La actriz de 39 años y la estrella musical de 35 pasaron el Día de Acción de Gracias juntos este año, y el dúo de celebridades, que dio la bienvenida a su hija Saga Blade a principios de 2025, ahora está en un lugar "mucho más feliz".

Una fuente le dijo a la revista PEOPLE: "Megan pasó el Día de Acción de Gracias con Colson y su hija. Han llegado muy lejos desde el año pasado". MGK está haciendo un esfuerzo concertado para "trabajar en sí mismo" y "quiere estar presente para la bebé".

La fuente compartió: "Este año fue una celebración mucho más feliz. Ha estado haciendo un gran esfuerzo por mejorar. Quiere que Megan sea feliz. Quiere estar presente para la bebé".

En octubre, un informante indicó que el dúo de celebridades actuaba como una pareja nuevamente, meses después de que terminaron su romance.

La fuente le dijo a PEOPLE en ese momento: "Están juntos a menudo, pero él pronto se irá de gira. Él pasa casi todas las noches en su casa con la bebé, y actúan como una pareja, pero no le han puesto una etiqueta ni han hecho nada oficial".

Es más, otra fuente sugirió que tener un bebé había acercado más a Megan y MGK.

El informante explicó: "Megan está muy contenta con la forma en que él ha dado un paso adelante tanto para ella como para la bebé. Aunque todavía viven en casas separadas, pasan mucho tiempo juntos como familia. Priorizan a la bebé, y eso los ha unido de muchas maneras. Todo va genial ahora. Él se lleva de maravilla con la bebé y ella disfruta mucho pasar tiempo con él".