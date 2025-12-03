Raphy Pina reacciona después de la demanda de Daddy Yankee

Puerto Rico.

El productor musical Raphy Pina reaccionó a la reciente demanda interpuesta por Daddy Yankee, en la que también están involucrados su exesposa Mireddys González y otros colaboradores.

Mediante una publicación en sus redes sociales, Pina compartió una imagen de su pareja, la cantante urbana dominicana Nathy Natasha, junto a su hija recién nacida.

“En ese silencio sigo afirmando que podrán existir luchas afuera, pero dentro de mi hogar hay una paz que no se negocia y que no permito que ninguna distracción rompa”, escribió Pina.

"Verlas dormir así , me recordó lo que Dios siempre pone frente a mí: lo que realmente importa.No es una foto. Es un suspiro, una oración, un instante que guardo como tesoro. Razón para seguir firme y conectado a esta bendición", agregó Pina junto a la imagen en la que aparece la cantante con su bebita, ambas durmiendo.

La demanda presentada por Daddy Yankee ante el Tribunal Federal de Puerto Rico acusa a Pina y a González de un supuesto esquema fraudulento que habría alterado registros de autoría y desviado regalías millonarias desde 2015.

La controversia involucra además a otros artistas y figuras del género urbano, reflejando la complejidad y alcance del caso que podría extenderse en tribunales durante largo tiempo.