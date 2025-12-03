  1. Inicio
Raphy Pina reacciona después de la demanda de Daddy Yankee

La demanda presentada por Daddy Yankee ante el Tribunal Federal de Puerto Rico acusa a Raphy Pina y a Mireddys González de un supuesto esquema fraudulento

  • 03 de diciembre de 2025 a las 15:01 -
  • Redacción web
Mireddys González, Daddy Yankee y Raphy Pina en una fotografía de archivo.

Puerto Rico.

El productor musical Raphy Pina reaccionó a la reciente demanda interpuesta por Daddy Yankee, en la que también están involucrados su exesposa Mireddys González y otros colaboradores.

Mediante una publicación en sus redes sociales, Pina compartió una imagen de su pareja, la cantante urbana dominicana Nathy Natasha, junto a su hija recién nacida.

“En ese silencio sigo afirmando que podrán existir luchas afuera, pero dentro de mi hogar hay una paz que no se negocia y que no permito que ninguna distracción rompa”, escribió Pina.

"Verlas dormir así , me recordó lo que Dios siempre pone frente a mí: lo que realmente importa.No es una foto. Es un suspiro, una oración, un instante que guardo como tesoro. Razón para seguir firme y conectado a esta bendición", agregó Pina junto a la imagen en la que aparece la cantante con su bebita, ambas durmiendo.

La demanda presentada por Daddy Yankee ante el Tribunal Federal de Puerto Rico acusa a Pina y a González de un supuesto esquema fraudulento que habría alterado registros de autoría y desviado regalías millonarias desde 2015.

La controversia involucra además a otros artistas y figuras del género urbano, reflejando la complejidad y alcance del caso que podría extenderse en tribunales durante largo tiempo.

Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

