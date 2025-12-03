Sydney Sweeney confiesa su “obsesión” por Amanda Seyfried

La actriz estadounidense Sydney Sweeney, conocida por su papel en la exitosa serie "Euphoria", sorprendió recientemente al revelar públicamente la profunda admiración que siente por su colega Amanda Seyfried.
Durante una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Sydney Sweeney no dudó en calificar a Amanda Seyfried como su “obsesión” y su gran referente en la industria.
“Conocía a Amanda antes de esto. Estoy obsesionada con ella. Ella sabe cuánto la aprecio. Soy la mayor fan de Mamma Mia!”, declaró con entusiasmo.
La confesión no quedó en palabras: ambas actrices protagonizaron un momento viral al interpretar juntas el clásico "Angeleyes" de ABBA en un video de TikTok. “¡Todos mis sueños se hicieron realidad! Fue increíble”, relató Sweeney, visiblemente emocionada por compartir escenario musical con su ídolo.
Un vínculo que trasciende la pantalla
La relación entre ambas intérpretes parece ir más allá de lo profesional. Sweeney contó que, durante un viaje con amigas a África, grabó un video bailando en la playa al ritmo de ABBA y decidió enviárselo directamente a Seyfried, reafirmando su admiración.
"Mis amigas y yo estábamos de viaje en África, y yo estaba poniendo la canción, bailando en la playa y le envié un video a Amanda y le dije, ‘eres mi ídola para siempre'. La adoro".
Por su parte, Amanda Seyfried ha respondido con elogios hacia la joven estrella, describiéndola como “hermosa y divertida”.
El vínculo entre ambas se verá reflejado en la gran pantalla con el estreno de "The Housemaid", un thriller psicológico que reúne a dos generaciones de actrices de Hollywood. La cinta promete tensión y misterio, y ya genera expectativa por la química que ambas han demostrado fuera del set.
La confesión de Sydney Sweeney pone de relieve cómo las nuevas figuras de la industria reconocen y celebran a quienes las inspiran.
En este caso, la admiración hacia Amanda Seyfried no solo fortalece la promoción de su próximo proyecto conjunto, sino que también muestra la importancia de los referentes en la carrera de las estrellas.