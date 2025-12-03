Sydney Sweeney confiesa su “obsesión” por Amanda Seyfried

Ciudad de México.

La actriz estadounidense Sydney Sweeney, conocida por su papel en la exitosa serie "Euphoria", sorprendió recientemente al revelar públicamente la profunda admiración que siente por su colega Amanda Seyfried.

Durante una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Sydney Sweeney no dudó en calificar a Amanda Seyfried como su “obsesión” y su gran referente en la industria.

“Conocía a Amanda antes de esto. Estoy obsesionada con ella. Ella sabe cuánto la aprecio. Soy la mayor fan de Mamma Mia!”, declaró con entusiasmo.

La confesión no quedó en palabras: ambas actrices protagonizaron un momento viral al interpretar juntas el clásico "Angeleyes" de ABBA en un video de TikTok. “¡Todos mis sueños se hicieron realidad! Fue increíble”, relató Sweeney, visiblemente emocionada por compartir escenario musical con su ídolo.