Spotify Wrapped 2025 ya está aquí: cómo encontrar el tuyo y las novedades

Con la temporada festiva a la vuelta de la esquina, Spotify llega con un regalo adelantado para sus usuarios. Spotify Wrapped, el informe anual de la plataforma de streaming, se lanzó el 3 de diciembre con una serie de novedades. Ofreciendo una mirada íntima a los hábitos de escucha de cada persona, la entrega de Wrapped se ha convertido en un fenómeno cultural: millones comparten sus estadísticas en redes sociales y más de uno se sorprende al descubrir la canción que repitió más de lo esperado. La edición de este año incorpora funciones como la Edad de Escucha, que calcula la edad musical del usuario según los años de lanzamiento de sus canciones favoritas; y Clubs, que agrupa a los oyentes según sus gustos. En un adelanto para los medios realizado el 2 de diciembre, los creadores de Spotify Wrapped se mostraron optimistas con la recepción de la versión 2025, especialmente después de las críticas recibidas en 2024 por el uso de inteligencia artificial.

Dustee Jenkins, director de relaciones públicas de Spotify, tomó las críticas con calma y afirmó que los comentarios "nos recordaron lo mucho que esta experiencia significa para los oyentes". El diseño de este año retoma la estética del intercambio musical tradicional y abraza "la cultura de las mixtapes". En la presentación, los ejecutivos destacaron que solo una de las funciones es impulsada por Inteligencia Artificial, y que el resto del informe es fruto de meses de trabajo de equipos en todo el mundo.

A continuación, te explicamos cómo acceder a tu Wrapped y qué incluye la edición 2025. Para ver tus estadísticas, asegúrate de tener la aplicación actualizada. Luego abre Spotify: deberías ver un banner de Wrapped en la pantalla principal, desde el cual podrás acceder al informe.

¿Cuál es el periodo analizado por Spotify Wrapped?

Wrapped se basa en tus hábitos de escucha desde el 1 de enero hasta aproximadamente mediados de noviembre.

¿Qué novedades trae Spotify Wrapped 2025?

Si te perdiste algún fragmento de tu informe, este año puedes reducir la velocidad de la presentación y revisarla con más calma. La Edad de Escucha —basada en la antigüedad de las canciones que escuchas— es una de las funciones estrellas. La otra es Clubs, que te clasifica como integrante de Soft Hearts, Serotonin, Cosmic Stereo, Full Charge, Grit Collective o Cloud State Society. Tras asignarte un club según tus preferencias, también podrás ver tu rol dentro del grupo y qué artista inspiró tu categoría. En la sección dedicada a artistas, los usuarios encontrarán un cuestionario para adivinar quién fue su intérprete más reproducido. Antes de la revelación final, un “sprint de artistas”, basado en datos de escucha mes a mes, muestra a los principales contendientes compitiendo antes de anunciar al ganador. Al igual que el año pasado, los oyentes recibirán un mensaje breve en video de uno de sus artistas favoritos y podrán consultar su posición en la clasificación de fans. Se añade también la esperada categoría de “Mejores Álbumes” y una función de archivo que conservará momentos destacados, como cuándo compartiste o descubriste más canciones. De acuerdo con Spotify, esta es la única función impulsada por IA.

Party: una experiencia compartida