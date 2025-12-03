Paulina Rubio es desalojada de su residencia en Miami

Miami, Florida.

La cantante mexicana Paulina Rubio fue desalojada de su casa en Miami Beach, una propiedad valuada en más de 17 millones de dólares, debido a problemas financieros que se arrastraban desde hace tiempo.

Según reportes de la periodista Maxine Woodside, la cantante enfrentaría problemas económicos a raíz de los conflictos legales que tiene con sus exparejas, Nicolás Vallejo-Nájera ‘Colate’ y Gerardo Bazúa.

La periodista mexicana atribuyó la información a Oscar Madrazo, uno de los mejores amigos de Paulina Rubio, quien apenas en octubre reveló que la cantante tenía problemas con su vivienda.

“Me estaba contando Óscar Madrazo que a Paulina la acaban de sacar de su casa...”, dijo Maxine Woodside.

​​De acuerdo con la periodista, el desalojo que habría enfrentado La Chica Dorada se debería a que ya no podría costear algunos pagos pendientes.

“La desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron”, agregó sin dar más detalles.