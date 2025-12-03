  1. Inicio
Paulina Rubio es desalojada de su residencia en Miami

La artista no ha emitido hasta el momento un comunicado oficial sobre el desalojo.

  • 03 de diciembre de 2025 a las 14:14 -
  • Redacción web
La cantante Paulina Rubio en una foto de archivo.

Miami, Florida.

La cantante mexicana Paulina Rubio fue desalojada de su casa en Miami Beach, una propiedad valuada en más de 17 millones de dólares, debido a problemas financieros que se arrastraban desde hace tiempo.

Según reportes de la periodista Maxine Woodside, la cantante enfrentaría problemas económicos a raíz de los conflictos legales que tiene con sus exparejas, Nicolás Vallejo-Nájera ‘Colate’ y Gerardo Bazúa.

La periodista mexicana atribuyó la información a Oscar Madrazo, uno de los mejores amigos de Paulina Rubio, quien apenas en octubre reveló que la cantante tenía problemas con su vivienda.

“Me estaba contando Óscar Madrazo que a Paulina la acaban de sacar de su casa...”, dijo Maxine Woodside.

​​De acuerdo con la periodista, el desalojo que habría enfrentado La Chica Dorada se debería a que ya no podría costear algunos pagos pendientes.

“La desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron”, agregó sin dar más detalles.

@elheraldodemexico ¿Se quedó sin casa? 🏠Revelan que #PaulinaRubio habría sido desalojada de su mansión en Miami por exceso de deudas.💵 #deudas #chisme ♬ sonido original - elheraldodemexico

Sin embargo, Maxine Woodside dejó entrever que las deudas de Paulina Rubio se deberían a los honorarios de los abogados que ha tenido que pagar tras sus pleitos con sus exparejas por sus hijos.

Hasta ahora, Paulina Rubio no ha hecho comentarios al respecto.

Rubio enfrenta desde hace años litigios legales con sus exparejas, Nicolás Vallejo-Nágera “Colate” y Gerardo Bazúa, lo que ha implicado elevados gastos en abogados.

La artista no ha emitido hasta el momento un comunicado oficial sobre el desalojo.

Trayectoria

Paulina Rubio, conocida como La Chica Dorada”, inició su carrera en la década de 1980 como parte del grupo Timbiriche y posteriormente consolidó una trayectoria internacional con éxitos como “Ni una sola palabra” y “Y yo sigo aquí”.

Su imagen pública ha estado asociada al glamour y al éxito, lo que contrasta con la situación actual.

