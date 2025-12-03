  1. Inicio
Esta es la "mejor película del siglo XXI", según Quentin Tarantino

"Mi corazón latió todo el tiempo de la película", expresó Quentin Tarantino, luego de revelar la que considera "mejor película del siglo XXI"

  • 03 de diciembre de 2025 a las 14:44 -
  • Agencia EFE
Esta es la mejor película del siglo XXI, según Quentin Tarantino

Fotografía de archivo del cineasta estadounidense Quentin Tarantino en Cannes, Francia.

 EFE/Sebastien Nogier
Los Ángeles, USA

El cineasta estadounidense Quentin Tarantino eligió el filme 'Black Hawk Down', de Ridley Scott, como la mejor película del siglo XXI, al ordenar del uno al veinte sus películas favoritas en el podcast del novelista californiano Bret Easton Ellis.

"Mantiene la intensidad durante las 2 horas 45 minutos, o lo que dure, la volví a ver recientemente, mi corazón latió todo el tiempo de la película; me atrapó y no me soltó, y hacía tiempo que no la veía. La hazaña de dirección es más que extraordinaria", dijo Tarantino de acuerdo con el blog especializado World of Reel.

Los mejores discos del año, según la revista Rolling Stone

El director, famoso por sus películas sangrientas, presentó una selección ecléctica, e incluso inesperada, de filmes con 'Toy Story 3', dirigida por Lee Unkrich, en el segundo lugar de su lista.

"Esos últimos cinco minutos me arrancaron el corazón, y ni siquiera intento describir el final, empiezo a llorar y me atraganto... Es simplemente extraordinaria. Es casi una película perfecta. Y ni siquiera hablamos de los grandes momentos de comedia, que no paran", mencionó sobre la película de juguetes de 2010.

Una de las reglas de la selección era elegir una película por director.

El tercer puesto se lo otorgó a 'Lost in Translation', de Sofia Coppola; el cuarto a 'Dunkerque', de Christopher Nolan; y el quinto a 'There Will Be Blood', de Paul Thomas Anderson.

El resto de la lista la ocupan 'Zodiac', de David Fincher, en el número 6; seguido de 'Unstoppable', de Tony Scott; 'Mad Max: Fury Road', de George Miller, en el octavo lugar; 'Shaun of the Dead', de Edgar Wright en el noveno y en el décimo 'Midnight in Paris' de Woody Allen.

Tarantino previamente había revelado su selección del puesto once al veinte en el que se incluían directores como Steven Spielberg, con 'West Side Story' en el 20; 'Jackass: The Movie', de Jeff Tremaine, en el trece o "School of Rock", de Richard Linklater, en el catorce.

