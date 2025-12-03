Omar Harfouch: "Raúl Rocha me dijo que votara por Miss México. Fátima no es la más hermosa"

Ciudad de México.

En una reciente conversación con el periodista Javier Ceriani, el pianista y empresario franco-libanés Omar Harfouch ofreció nuevas declaraciones sobre el escándalo que rodea la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025.

Harfouch, quien renunció como jurado antes de la final, aseguró que la mexicana “no es la más hermosa” entre las concursantes y que su triunfo fue producto de un fraude orquestado desde la organización.

Según dijo el artista, el presidente del certamen, Raúl Rocha Cantú, le habría pedido de forma directa que otorgara su voto a la delegada mexicana, petición con la que no estuvo de acuerdo.

"Me fui porque vi que había fraude, ellos eligieron ilegalmente a 30 finalistas antes de que (los jueces) comenzáramos a votar; como miembro del jurado nadie preguntó por mi voto, pregunté si podían detener ese veredicto, me dijeron "no vamos a cancelar, ya está hecho", cuando vi que todo sería un fraude, me fui", explicó.

El músico dijo que el presidente de Miss Universo le pidió que favoreciera a la mexicana con su voto, a lo que se negó categóricamente, según contó durante la entrevista.

"Raúl Rocha me dijo que votara por Miss México, una semana antes del show y éramos sólo ocho jueces, es decir... era sencillo, con que cinco de nosotros votara por ella, (Fátima) ganaría, pero yo no acepté".

Cuando se le cuestionó acerca de, si otros jueces, también habrían recibido la orden de votar por la joven mexicana, Omar dijo que sólo podía hablar por él mismo.

"Sólo puedo contestar por mí mismo, no puedo contestar por otros, pero sé que otros dos jueces se fueron, ¿por qué se fueron?, tal vez por la misma razón", declaró.