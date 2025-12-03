Un perro es nominado en la categoría "Mejor Actor"

Good Boy pone a su protagonista en el centro de atención: Indy, el perro, lidera esta singular película de terror. La producción narra la historia de un querido compañero canino que enfrenta fuerzas sobrenaturales para salvar a su dueño cuando ambos se mudan a una casa rural.
El tráiler se volvió viral a principios de este año, impulsando las búsquedas en línea entre quienes querían saber si Indy sobrevivía a la experiencia, y derivó en un estreno extendido en cines.
La actuación de Indy en Good Boy ha sido aclamada por crítica y público, con voces que argumentan que el actor canino será el primero en recibir una nominación al Óscar. Aunque aún falta por ver si obtendrá una estatuilla, Indy fue nominado oficialmente a Mejor Actuación en Terror o Suspenso en los Premios Astra Film. Esta nominación marca un hito, pues lo convierte en el primer actor animal en competir por un premio de actuación previamente reservado al talento humano. La ceremonia está prevista para el 9 de enero del 2026, cuando los seguidores del actor canino conocerán el resultado.
Los intérpretes animales han recibido reconocimiento en distintos festivales. El Festival de Cannes entrega el Premio Palm Dog —galardón que recientemente obtuvo Messi, el border collie de Anatomía de una caída— y la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos distingue a animales con los Premios PATSY. No obstante, Indy está rompiendo barreras para quienes interpretan roles animales, al demostrar que público y jurados pueden valorar el esfuerzo detrás de una actuación impecable.
La interpretación de Indy, unida a una historia de terror conmovedora, ha impresionado a la crítica. Good Boy tiene un 90% de aprobación en Rotten Tomatoes y un 82% del público.
La presencia del canino en el tráiler también impulsó su destacada taquilla pese al bajo presupuesto del filme, que, según se informa, se produjo con apenas $70,000 en tres años. La recaudación mundial asciende actualmente a $8.6 millones, lo que confirma el éxito de la apuesta del coguionista y director Ben Leonberg, propietario de Indy.
El equipo de Good Boy espera que Indy siga acumulando reconocimientos y, recientemente, envió una carta a la Academia para solicitar una nominación al Óscar. El problema es que el actor canino no es elegible, pero la misiva expone su postura ante la falta de reconocimiento: “A pesar de mi aclamado papel en la reciente película Good Boy, me han declarado no elegible para la categoría de Mejor Actor. Esta noticia me hace sentir como si me hubieran dado un tirón de orejas, ya que, al parecer, no soy un buen chico para ustedes. Entiendo que tienen reglas para proteger a mis coprotagonistas humanos, pero no existen reglas para reconocer las ricas y complejas contribuciones de nuestros actores caninos. ¿Cuántas grandes actuaciones deben pasar desapercibidas para que la Academia nos dé un buen premio?”
Los Astra también nominaron a Good Boy a Mejor Ópera Prima, y la película busca ampliar su reconocimiento más allá de su protagonista. Queda por ver si esta producción de terror triunfará en la temporada de premios, pero ahora la puerta está abierta para que Indy logre mayor visibilidad y para que más actores animales sean considerados en categorías históricamente reservadas para humanos.