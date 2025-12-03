Un perro es nominado en la categoría "Mejor Actor"

Good Boy pone a su protagonista en el centro de atención: Indy, el perro, lidera esta singular película de terror. La producción narra la historia de un querido compañero canino que enfrenta fuerzas sobrenaturales para salvar a su dueño cuando ambos se mudan a una casa rural.

El tráiler se volvió viral a principios de este año, impulsando las búsquedas en línea entre quienes querían saber si Indy sobrevivía a la experiencia, y derivó en un estreno extendido en cines.

La actuación de Indy en Good Boy ha sido aclamada por crítica y público, con voces que argumentan que el actor canino será el primero en recibir una nominación al Óscar. Aunque aún falta por ver si obtendrá una estatuilla, Indy fue nominado oficialmente a Mejor Actuación en Terror o Suspenso en los Premios Astra Film. Esta nominación marca un hito, pues lo convierte en el primer actor animal en competir por un premio de actuación previamente reservado al talento humano. La ceremonia está prevista para el 9 de enero del 2026, cuando los seguidores del actor canino conocerán el resultado.

Los intérpretes animales han recibido reconocimiento en distintos festivales. El Festival de Cannes entrega el Premio Palm Dog —galardón que recientemente obtuvo Messi, el border collie de Anatomía de una caída— y la Sociedad Protectora de Animales de Estados Unidos distingue a animales con los Premios PATSY. No obstante, Indy está rompiendo barreras para quienes interpretan roles animales, al demostrar que público y jurados pueden valorar el esfuerzo detrás de una actuación impecable.