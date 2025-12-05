Ozuna y Beéle unen sus voces en su primer álbum conjunto

Miami, Florida.

En pleno auge de su carrera y con ocho Movistar Arena a reventar en Bogotá, el colombiano Beéle unió su voz con la del puertorriqueño Ozuna para lanzar 'Stendhal', un proyecto de 14 canciones que marca el salto del cantante a las grandes ligas del pop urbano global.

El cantante de 23 años atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera tras completar seis de esas ocho noches, que arrancaron con Ozuna de invitado sorpresa para interpretar 'Ale', el tema que abre el disco, adelantando así la colaboración que ahora se materializa en un proyecto completo.

Los artistas ya habían trabajado juntos en 'Frente al mar (Remix)' y días antes del lanzamiento presentaron otro adelanto del álbum: 'Enemigos', producido por el colombiano Ovy on the Drums y concebido como un homenaje al clásico 'Los infieles' de Aventura en 2006.

La propuesta mezcla pop urbano, reguetón melódico y referencias al Caribe que caracterizan a Beéle, junto con la impronta rítmica y comercial de Ozuna.

El resultado es un álbum atravesado por sonoridades cálidas y cadenciosas, con letras centradas en el romance y las distintas facetas del amor.