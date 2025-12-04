Luis Ángel "El Flaco" expresa su preocupación por la cancelación de visas a artistas mexicanos

Ciudad de México.

El cantante del regional mexicano Luis Ángel Franco, mejor conocido como El Flaco, dijo este jueves que la revocación de visas de Estados Unidos a los artistas mexicanos “es un tema muy vigente” y que las agrupaciones desconocen la razón detrás de esta decisión que, aseguró, no les da alegría.

“Es un tema que ha estado muy vigente, de que algún artista iba a viajar y le retiraron la visa, alguno ya estaba por allá y se la retiraron, o no están viajando y les llegan notificaciones de que no pueden viajar”, afirmó el ex vocalista de la Banda Los Recoditos durante la conferencia de prensa donde anunció su próximo concierto el 17 de enero en la Arena Ciudad de México.

El originario de Sinaloa (noroeste) también explicó que entre la “camaradería” del regional mexicano todos se preguntan “¿qué pasa?” con esta posición del Gobierno estadounidense ante “la retirada de visas” de artistas que “dependen de este trabajo”.

LEA: Alexander Makarov sobre su experiencia en Honduras: "Me sorprende la hospitalidad de la gente"

“No sabemos en realidad si es una cuestión fiscal, si es una cuestión de que cantas música específica, no lo sabemos”, confesó el intérprete de ‘Hasta la miel’ tras comentar que, por ahora, su visa “está en orden”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El cantante mexicano además expresó su solidaridad con las familias que dependen de la labor de los músicos, porque, piensan “en todo lo que se mueve a raíz de que un artista no puede trabajar”.