Travis Kelce y Taylor Swift nunca han tenido una pelea

Estados Unidos.

Travis Kelce y Taylor Swift nunca han discutido. La estrella de la NFL de 36 años se comprometió con la cantante líder de las listas a principios de este año, y Travis ahora ha afirmado que nunca han tenido una sola discusión en todo el tiempo que han estado juntos.

Travis, quien comenzó a salir con Taylor en 2023, le dijo a George Clooney en el podcast New Heights: "No he discutido. Nunca".

George está casado con su esposa Amal desde 2014 y siente que discutir no sirve de nada. La estrella de Hollywood bromeó: "Ninguno de los dos va a ganar la discusión, así que ¿para qué meterse? Amigo, tengo 64 años. ¿De qué voy a discutir a estas alturas? Conocí a una mujer increíble, guapa e inteligente, y defiende todo lo que yo creo en el mundo... ¿De qué voy a discutir?".

Travis entonces respondió: "Solo estoy tomando notas todo este tiempo, grandulón. Ni siquiera lo sabes". Mientras tanto, el presidente de los Kansas City Chiefs, Mark Donovan, elogió recientemente a Taylor como un "fenómeno". Mark indicó que la cantante pop es "un tipo especial de persona".

Así lo dijo a Kay Adams en el programa Up and Adams: "Taylor ha sido increíble con nosotros. Ha sido muy buena. Es un fenómeno. Es una persona muy especial".