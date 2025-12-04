Conflicto entre madre e hija: Melenie Carmona deja de seguir a Alicia Villarreal en redes sociales

México.

La tensión dentro de la familia de Alicia Villarreal (54) volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de que su hija, Melenie Carmona (26), decidiera dejar de seguir a su madre en redes sociales y hablar abiertamente sobre el distanciamiento con la cantante y sobre el conflicto legal que involucra a Cruz Martínez, exesposo de Villarreal.

En una transmisión en vivo en redes sociales, Melenie abordó dos frentes: por un lado, las especulaciones sobre su relación con su madre; por el otro, su postura ante las acusaciones que Villarreal ha presentado contra Martínez.

La joven explicó que su alejamiento no responde a un conflicto personal irreparable, sino a un momento emocionalmente complejo que atraviesa su madre.

De acuerdo con lo expresado por Melenie, la cantante enfrenta una situación difícil, lo que ha generado cierta distancia entre ambas. La falta de interacción en redes sociales, que detonó rumores de separación entre ambas, fue uno de los puntos que decidió aclarar.

"Una cosa es apoyarla en lo que está sucediendo con Cruz (Martínez), escucharla y todo eso, y otra cosa es el tema que tiene con el novio. Siempre me he considerado muy comprensiva y empática... Yo no me callo, digo lo que pienso y no ando lamiéndole las patas a nadie... ", expresó. "Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas que está haciendo".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Melenie también habló del proceso legal que involucra a Villarreal y a Martínez, a quien la cantante ha acusado de violencia familiar en distintas modalidades, incluyendo física, psicológica y patrimonial, además de intento de feminicidio.

"Conocí a Cruz cuando tenía 2 años, prácticamente me crio y sí lo considero familia, para mí también es un tema difícil, tengo hermanos de por medio y no pienso perderlos por nadie en el mundo".

Aunque no minimizó la complejidad del momento, Melenie pidió respeto para todas las partes involucradas y reiteró que su intención no es tomar partido públicamente, sino aclarar su posición ante la ola de especulaciones.

"Mi mamá nos dijo que tenía pareja en agosto, y ella terminó de firmar los papeles de divorcio con Cruz a finales de julio. Para nosotros claro que fue muy rápido", expresó.

"Le pedí a mi mamá ser más prudente, más que nada por mis hermanos. Puedes tener pareja y hacer lo que tú quieras. Mi mamá nos dijo que tenía pareja el lunes y el jueves subió un video besándose... Fue demasiado rápido para nosotros como hijos, no es que no queramos que tenga pareja... Tenían 20 días de divorciados", añadió.

Su intervención, lejos de avivar el conflicto, buscó aportar calma y transparencia en un tema que ha generado atención mediática y dividido opiniones entre seguidores de la cantante.

"No tengo por qué aguantar cosas, no voy a ser la mamá de mi mamá... Yo no voy a estar aplaudiéndole cosas con las que no estoy de acuerdo", prosiguió en ese en vivo.