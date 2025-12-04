30 meses de prisión para el médico que dio la ketamina a Matthew Perry

Los Ángeles, California.

Un médico que se declaró culpable de facilitar ketamina a Matthew Perry, quien falleció por una sobredosis en 2023, fue sentenciado a 30 meses de prisión federal, informó la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Central de California.

Salvador Plasencia es el primero en recibir sentencia entre los cinco acusados por el deceso del actor de 'Friends', y su sentencia incluye dos años de libertad supervisada y el pago de una multa de 5.600 dólares.

El doctor, conocido como Dr. P., compareció ante un juez federal en el centro de Los Ángeles y de acuerdo con el periódico Los Angeles Times, se entregó inmediatamente después de la audiencia para comenzar a cumplir su condena.

Plasencia se declaró culpable el 23 de julio de cuatro cargos de distribución de ketamina y entregó su licencia médica de California en septiembre de 2025.

El 28 de octubre de 2023, Perry fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su casa de Los Ángeles a los 54 años de edad y el informe de la autopsia reveló que falleció por los efectos agudos de la ketamina.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a cinco personas de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina, sustancia que fue encontrada en el cuerpo del intérprete en el momento de su muerte, y los cinco aceptaron acuerdos de culpabilidad.