Kim Cattrall se casa con Russell Thomas, a quien conoció en la BBC

Kim Cattrall, actriz de Sex and the City, se casó con su prometido Russell Thomas, casi una década después de haberse conocido cuando ella fue invitada a un programa de radio de la BBC, donde él trabajaba.

Cattrall compartió en Instagram una fotografía en la que aparecen besándose, luego de que la revista People informara que la ceremonia tuvo lugar en el Chelsea Old Town Hall de Londres.

De acuerdo con People, a la boda asistieron 12 familiares y amigos cercanos, un número reducido que refleja la “preferencia por la intimidad y la autenticidad” de la pareja.

Cattrall, nacida en Liverpool y reconocida mundialmente por interpretar a Samantha Jones en la comedia dramática de HBO Sex and the City, conoció a Thomas en 2016, cuando participó en el programa Woman’s Hour de BBC Radio 4.

En una reciente entrevista con The Times, señaló: “Llevamos casi 10 años juntos. Y nos lo hemos pasado genial. Nos hemos divertido muchísimo”.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El periódico también recordó que se conocieron en abril de 2016, cuando la actriz fue invitada a Woman’s Hour para leer entradas de su diario, escritas durante un episodio de “insomnio paralizante” que la había llevado a retirarse de una obra en el Royal Court de Londres.

Cattrall aclaró que “se informó erróneamente” que Thomas era ingeniero de sonido. Aunque no detalló su rol exacto en la BBC, comentó: “Originalmente era actor. Tuvo una vida increíblemente interesante y realmente la hizo a su manera. Es un poco rebelde, lo cual me encanta”.

Sex and the City se emitió durante seis temporadas entre 1998 y 2004 y dio origen a dos películas. Fue coprotagonizada por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. Cattrall ganó un Globo de Oro en 2003 por su interpretación y recibió tres nominaciones adicionales, además de cinco nominaciones al Emmy.

Parker, Nixon y Davis volvieron para la serie derivada And Just Like That, estrenada en 2021, mientras que Cattrall hizo únicamente una breve aparición en el episodio final de la segunda temporada en 2023. Según reportes, su participación limitada respondió a una relación tensa con la producción y parte del elenco.

Entre otros proyectos, Cattrall ha participado en la serie de la BBC The Witness for the Prosecution (nominada al Bafta en 2016), el reboot de Queer as Folk en 2022, así como en las películas Mannequin (1987) y Police Academy (1984). En teatro, destacan Sweet Bird of Youth (2013), presentada en el Old Vic de Londres, y Private Lives (2011) en Broadway.