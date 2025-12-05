Los Hijos de Morazán y La Hora del Té juntos en el Podcastón 2025

Los integrantes de Los Hijos de Morazán y La Hora del Té unirán fuerzas por primera vez en el Podcastón 2025, un evento benéfico que este año destinará sus fondos a Operación Sonrisa. La noticia fue confirmada por ambos grupos a través de sus redes sociales, donde destacaron la importancia de sumarse a una causa de impacto social.
La colaboración reúne a dos de los equipos de creadores de contenido más influyentes de Honduras, cuya audiencia había esperado desde hace tiempo un proyecto conjunto. La iniciativa marca un nuevo capítulo en el crecimiento del Podcastón, que en sus ediciones anteriores ha impulsado campañas solidarias con gran apoyo de la comunidad digital.
DJ Chaval compartió un mensaje de agradecimiento al anunciar el encuentro. “No he tenido la oportunidad de convivir con ellos, pero agradecido 100 por ciento, les estrecho la mano digitalmente, con flow, con mucho respeto y admiración”, expresó el creador.
Por su parte, JD explicó que la colaboración surgió de una respuesta inmediata y positiva por parte de los integrantes de La Hora del Té. “Y fue de un sí de una de parte de Fer”, señaló. “Si querés hacemos un post radial, o sea, poniéndose a disposición del Podcastón porque saben que es por una causa justa y qué bueno que se dé así el junte que mucha gente esperaba”.
El creador agregó que ambos equipos tendrán libertad para extender el episodio especial que grabarán durante la jornada del evento. Según dijo, esto permitirá profundizar en temas relevantes y compartir con la audiencia un formato distinto al habitual.
Carlos Zúniga destacó que el Podcastón representa el mejor espacio para concretar esta colaboración. “El mejor lugar para hacer el junte y la colaboración es el Podcastón”, señaló. “Para que no quede duda de que tenemos una bonita relación con ellos. La colaboración será a beneficio de Operación Sonrisa y gracias a los jomitos de La Hora del Té por aceptar la invitación”.
Fancony también adelantó detalles sobre la magnitud de la jornada benéfica. “Va a ser una gran experiencia, 12 horas de live que vamos a hacer el 14 de diciembre”, afirmó, enfatizando el alcance que esperan lograr gracias al esfuerzo conjunto.
Carlos Zúniga añadió que esta es apenas la primera revelación de lo que prepara el Podcastón 2025. “Esta es la primer sorpresa que revelamos del Podcastón”, dijo, dejando abierta la posibilidad de nuevos anuncios en los próximos días.
La expectativa alrededor del evento ha crecido en redes, donde seguidores de ambos proyectos celebran el encuentro y destacan la importancia de apoyar causas que benefician a niños y jóvenes hondureños.
El Podcastón, creado como una maratón digital de entretenimiento y solidaridad, ha logrado posicionarse como una de las iniciativas altruistas más relevantes entre los creadores de contenido del país. Su fórmula combina humor, conversaciones abiertas y participación comunitaria.
En ediciones anteriores, el Podcastón ha trabajado con fundaciones dedicadas a la atención de la niñez, el acceso a educación y programas de salud, recaudando fondos mediante transmisiones en vivo, donaciones digitales y actividades especiales.
Este 2025, la causa elegida es Operación Sonrisa, organización reconocida por brindar cirugías reconstructivas gratuitas a niños con labio y paladar hendido. La unión de Los Hijos de Morazán y La Hora del Té busca reforzar ese compromiso y ampliar el impacto del evento.
El anuncio ha generado entusiasmo en la audiencia, que espera un encuentro histórico entre ambas comunidades digitales. Con su participación confirmada, el Podcastón 2025 se perfila como una de las ediciones más ambiciosas y emotivas desde su creación.
Antecedentes del PODCASTÓN y fundaciones beneficiadas
El Podcastón surgió como una iniciativa de Los Hijos de Morazán. Son un grupo de cuatro jóvenes hondureños llamados Fancony, Zúñiga, DC Chaval y JD, conocidos por su podcast y contenido humorístico. La actividad consiste en una transmisión continua en sus redes sociales para recaudar fondos destinados a causas sociales en Honduras.
En ediciones previas ha apoyado organizaciones enfocadas en la niñez, educación y bienestar comunitario.
Ha incluido dinámicas como entrevistas especiales, segmentos humorísticos, retos en vivo y participación directa de la audiencia.
Entre las fundaciones beneficiadas en años anteriores destacan organizaciones dedicadas a salud infantil, apoyo educativo y acompañamiento psicosocial como ser Fundación Legado de Esperanza.
La edición 2025 estará dedicada a Operación Sonrisa, entidad que brinda cirugías reconstructivas gratuitas a niños con labio y paladar hendido.