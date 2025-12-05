Los Hijos de Morazán y La Hora del Té juntos en el Podcastón 2025

Los integrantes de Los Hijos de Morazán y La Hora del Té unirán fuerzas por primera vez en el Podcastón 2025, un evento benéfico que este año destinará sus fondos a Operación Sonrisa. La noticia fue confirmada por ambos grupos a través de sus redes sociales, donde destacaron la importancia de sumarse a una causa de impacto social.

La colaboración reúne a dos de los equipos de creadores de contenido más influyentes de Honduras, cuya audiencia había esperado desde hace tiempo un proyecto conjunto. La iniciativa marca un nuevo capítulo en el crecimiento del Podcastón, que en sus ediciones anteriores ha impulsado campañas solidarias con gran apoyo de la comunidad digital.

DJ Chaval compartió un mensaje de agradecimiento al anunciar el encuentro. “No he tenido la oportunidad de convivir con ellos, pero agradecido 100 por ciento, les estrecho la mano digitalmente, con flow, con mucho respeto y admiración”, expresó el creador.

Por su parte, JD explicó que la colaboración surgió de una respuesta inmediata y positiva por parte de los integrantes de La Hora del Té. “Y fue de un sí de una de parte de Fer”, señaló. “Si querés hacemos un post radial, o sea, poniéndose a disposición del Podcastón porque saben que es por una causa justa y qué bueno que se dé así el junte que mucha gente esperaba”.

El creador agregó que ambos equipos tendrán libertad para extender el episodio especial que grabarán durante la jornada del evento. Según dijo, esto permitirá profundizar en temas relevantes y compartir con la audiencia un formato distinto al habitual.

Carlos Zúniga destacó que el Podcastón representa el mejor espacio para concretar esta colaboración. “El mejor lugar para hacer el junte y la colaboración es el Podcastón”, señaló. “Para que no quede duda de que tenemos una bonita relación con ellos. La colaboración será a beneficio de Operación Sonrisa y gracias a los jomitos de La Hora del Té por aceptar la invitación”.