Jason Momoa sorprende en Guatemala durante la residencia de su suegro, Ricardo Arjona

Jason Momoa se sumerge en la cultura guatemalteca

La presencia de Jason Momoa en Guatemala desató euforia entre los fans del cine y la música latinoamericana.

El actor estadounidense, conocido mundialmente por interpretar a "Aquaman", viajó al país acompañado de su pareja, la actriz Adria Arjona, para disfrutar de la residencia musical de Ricardo Arjona en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

La pareja fue vista entre el público durante las presentaciones del 4 y 5 de diciembre, donde compartieron una velada íntima y emotiva.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Adria subió al escenario para acompañar a su padre en la interpretación de “Mujer”, provocando una ovación del público y convirtiéndose en uno de los clips más virales del evento en el país vecino.

Pero la visita no se quedó solo en los conciertos. Momoa y Arjona aprovecharon su estancia para recorrer distintos puntos del país chapín.