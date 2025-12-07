  1. Inicio
Jason Momoa sorprende en Guatemala durante la residencia de su suegro, Ricardo Arjona

El actor acompañó a su novia, Adria Arjona, al país de su famoso padre y luego de sus conciertos recorrieron mercados, restaurantes y hasta parque arqueológicos.

  • 07 de diciembre de 2025 a las 09:48 -
  • Redacción web
El actor Jason Momoa durante su visita al mercado central de Ciudad de Guatemala.

 Foto: Redes sociales
Jason Momoa se sumerge en la cultura guatemalteca

La presencia de Jason Momoa en Guatemala desató euforia entre los fans del cine y la música latinoamericana.

El actor estadounidense, conocido mundialmente por interpretar a "Aquaman", viajó al país acompañado de su pareja, la actriz Adria Arjona, para disfrutar de la residencia musical de Ricardo Arjona en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

La pareja fue vista entre el público durante las presentaciones del 4 y 5 de diciembre, donde compartieron una velada íntima y emotiva.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Adria subió al escenario para acompañar a su padre en la interpretación de “Mujer”, provocando una ovación del público y convirtiéndose en uno de los clips más virales del evento en el país vecino.

Pero la visita no se quedó solo en los conciertos. Momoa y Arjona aprovecharon su estancia para recorrer distintos puntos del país chapín.

Adria Arjona y Jason Momoa en el concierto de Ricardo Arjona.

 (Foto: Redes sociales)

Fueron captados en la zona 4, en restaurantes, y también en el Mercado Central, donde el actor se mostró fascinado por las prendas típicas y artesanías guatemaltecas, generando una ola de reacciones en redes sociales.

El viaje también incluyó una parada especial en el Parque Nacional Tikal, en Petén, donde la pareja exploró el sitio arqueológico y compartió momentos que rápidamente se volvieron tendencia en TikTok y otras plataformas digitales.

Su presencia en uno de los patrimonios culturales más importantes del país puso nuevamente a Guatemala en el mapa internacional, esta vez desde la mirada de Hollywood.

La visita de Momoa y Adria Arjona no solo emocionó a los guatemaltecos, sino que también a todo Centroamérica pues reforzó el vínculo de la actriz con sus raíces y mostró a uno de los actores más queridos de la industria disfrutando de la cultura, la música y la calidez centroamericana.

Redacción web
Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
