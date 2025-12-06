Tekashi 6ix9ine recibe tres meses de prisión: esto se sabe

Estados Unidos.

Tekashi 6ix9ine fue sentenciado a tres meses de prisión en un tribunal federal de Nueva York, según documentos y reportes obtenidos por TMZ.

Aunque los fiscales solicitaban una condena mayor por múltiples violaciones a su libertad condicional, el juez impuso un castigo reducido. El rapero deberá presentarse el 6 de enero de 2026.

Tras escuchar el veredicto, 6ix9ine declaró a TMZ que considera la sentencia “justa” y expresó que aprovechará el tiempo en prisión como un “campamento de entrenamiento”.

Actualmente pesa 86 kg y aseguró al medio que su meta es bajar a 54 kg comiendo solo una caja de galletas Oreo por día y entrenando mientras permanece aislado.

De acuerdo con TMZ, Tekashi cree que será ubicado en una unidad de seguridad especial debido a su condición de “soplón”, aunque afirma que nunca ha sido atacado en prisión y no espera que esta vez sea distinto. Fuera del tribunal, mantuvo un tono positivo y dijo que confía en mantenerse firme una vez que recupere su libertad.