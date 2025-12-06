Tekashi 6ix9ine recibe tres meses de prisión: esto se sabe

Tekashi 6ix9ine fue sentenciado a tres meses de prisión en un tribunal federal de Nueva York, según documentos y reportes obtenidos por TMZ.
Aunque los fiscales solicitaban una condena mayor por múltiples violaciones a su libertad condicional, el juez impuso un castigo reducido. El rapero deberá presentarse el 6 de enero de 2026.
Tras escuchar el veredicto, 6ix9ine declaró a TMZ que considera la sentencia “justa” y expresó que aprovechará el tiempo en prisión como un “campamento de entrenamiento”.
Actualmente pesa 86 kg y aseguró al medio que su meta es bajar a 54 kg comiendo solo una caja de galletas Oreo por día y entrenando mientras permanece aislado.
De acuerdo con TMZ, Tekashi cree que será ubicado en una unidad de seguridad especial debido a su condición de “soplón”, aunque afirma que nunca ha sido atacado en prisión y no espera que esta vez sea distinto. Fuera del tribunal, mantuvo un tono positivo y dijo que confía en mantenerse firme una vez que recupere su libertad.
¿Qué dijo la madre de Tekashi por su condena?
Una de las primeras personas en reaccionar a la sentencia fue Natividad Pérez-Hernández, mamá del cantante. “Gracias por venir, les agradezco que estuvieron presentes con nosotros, mil gracias, estuve muy satisfecha con la sentencia de mi hijo y nos vemos pronto. Es justo porque Dios lo está guardando de algo malo”, dijo.
6ix9ine ha estado bajo supervisión desde 2020, luego de testificar contra miembros de Nine Trey Gangsta Bloods en un caso de crimen organizado. También ha admitido posesión de cocaína y éxtasis, además de declararse culpable de agredir a un hombre que lo llamó “soplón” en un centro comercial.