Sinners lidera los Critics Choice Awards con 17 nominaciones

Los Ángeles (EE. UU.),

El drama de época estadounidense Sinners se erigió el viernes como la película con más nominaciones a los Critics Choice Awards, otorgados por la crítica de Hollywood, con 17 candidaturas. Le siguieron One Battle After Another, con 14, y Frankenstein, del mexicano Guillermo del Toro, junto a Hamnet, ambas con 14 nominaciones.

Las cuatro producciones competirán por el galardón a mejor filme, que se entregará el próximo 4 de enero en Los Ángeles, junto a otros títulos como Marty Supreme, Sentimental Value y Wicked: For Good.

Sus directores —Ryan Coogler, por Sinners; Guillermo del Toro; Paul Anderson Thomas, por One Battle After Another; y Chloé Zhao, por Hamnet— también disputarán el premio a mejor dirección, junto con Josh Safdie, por Marty Supreme, y Joachim Trier, por Sentimental Value.

En la categoría de mejor actor, la estrella de Sinners, Michael B. Jordan, competirá con figuras consolidadas como Leonardo DiCaprio, por One Battle After Another; Ethan Hawke, por Blue Moon; George Clooney, por Jay Kelly; Joel Edgerton, por Train Dreams; el brasileño Wagner Moura, por The Secret Agent; Jesse Plemons, por Bugonia; y Timothée Chalamet, por Marty Supreme.

En la carrera a mejor actriz destacan Jessie Buckley, por Hamnet; Emma Stone, por Bugonia; la revelación Chase Infiniti, por One Battle After Another; Rose Byrne, por If I Had Legs I’d Kick You; Renate Reinsve, por Sentimental Value; y Amanda Seyfried, por The Testament of Ann Lee.

Asimismo, Wicked: For Good, segunda parte del musical de fantasía inspirado en la historia de la Malvada Bruja del Oeste, recibió siete nominaciones. Entre ellas llama la atención la ausencia de su protagonista, Cynthia Erivo, en la categoría de mejor actriz, aunque su compañera Ariana Grande competirá nuevamente por el galardón a mejor intérprete de reparto.

El puertorriqueño Benicio del Toro figura entre los aspirantes al premio a mejor actor de reparto por su actuación en One Battle After Another. Deberá competir con su compañero de elenco Sean Penn, además de Jacob Elordi, por Frankenstein; Paul Mescal, por Hamnet; Adam Sandler, por Jay Kelly; y Stellan Skarsgård, por Sentimental Value.

En los apartados de televisión, los premios de la crítica de Hollywood —considerados uno de los termómetros de la carrera hacia los Óscar— situaron al drama Adolescence como líder con seis nominaciones, seguido por Nobody Wants This, con cinco. EFE