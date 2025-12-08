Unah dice que nulidad de elecciones es improcedente y pone en riesgo la democracia

Tegucigalpa, Honduras.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) se pronunció este lunes tras la solicitud del Partido Libertad y Refundación (Libre), que a través de una comparecencia de prensa la noche del domingo pidió la nulidad de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.

En un comunicado público, la máxima casa de estudios advirtió que cualquier nulidad electoral “carente de una prueba estructural de fraude constituye una violación directa al principio de conservación del acto electoral y a la seguridad jurídica del sistema democrático”.

Según la institución, la figura de la nulidad no es un mecanismo ordinario de impugnación política ni un recurso para revertir derrotas electorales, sino una garantía institucional destinada a proteger a la ciudadanía únicamente cuando su voluntad ha sido sustituida mediante un fraude profundamente comprobado.

La Unah fue enfática al indicar que anular los comicios sin acreditar un fraude electoral “equivaldría, en términos constitucionales, a un desconocimiento indirecto de la soberanía popular, alterando la esencia misma del Estado democrático de derecho”.

La casa de estudios recordó que todo proceso electoral, incluso con eventuales irregularidades, debe regirse por el principio de preservación del voto emitido y de la voluntad mayoritaria.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El pronunciamiento también detalló una serie de posibles consecuencias si la solicitud de nulidad prospera: quiebre de la legitimidad de origen del poder político, crisis de gobernabilidad, judicialización extrema de la política, fractura del tejido social, incremento del riesgo país, deterioro del clima de inversión, aumento de la conflictividad social y erosión de la cultura democrática, especialmente entre la juventud.

“La nulidad general del proceso electoral, en los términos planteados, es jurídicamente improcedente, constitucionalmente insostenible y políticamente riesgosa, por cuanto no se ha demostrado la existencia de un fraude electoral masivo, determinante e insubsanable que destruya jurídicamente la voluntad popular”, sostuvo la institución.

La Unah señaló que lo procedente no es la anulación total del proceso, sino la auditoría, verificación, fiscalización y corrección institucional de las eventuales irregularidades, garantizando transparencia y respeto al orden constitucional mientras las autoridades electorales continúan con el escrutinio y la resolución de las impugnaciones formales.