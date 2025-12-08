Unah dice que nulidad de elecciones es improcedente y pone en riesgo la democracia

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) se pronunció este lunes tras la solicitud del Partido Libertad y Refundación (Libre), que a través de una comparecencia de prensa la noche del domingo pidió la nulidad de las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.
En un comunicado público, la máxima casa de estudios advirtió que cualquier nulidad electoral “carente de una prueba estructural de fraude constituye una violación directa al principio de conservación del acto electoral y a la seguridad jurídica del sistema democrático”.
Según la institución, la figura de la nulidad no es un mecanismo ordinario de impugnación política ni un recurso para revertir derrotas electorales, sino una garantía institucional destinada a proteger a la ciudadanía únicamente cuando su voluntad ha sido sustituida mediante un fraude profundamente comprobado.
La Unah fue enfática al indicar que anular los comicios sin acreditar un fraude electoral “equivaldría, en términos constitucionales, a un desconocimiento indirecto de la soberanía popular, alterando la esencia misma del Estado democrático de derecho”.
La casa de estudios recordó que todo proceso electoral, incluso con eventuales irregularidades, debe regirse por el principio de preservación del voto emitido y de la voluntad mayoritaria.
El pronunciamiento también detalló una serie de posibles consecuencias si la solicitud de nulidad prospera: quiebre de la legitimidad de origen del poder político, crisis de gobernabilidad, judicialización extrema de la política, fractura del tejido social, incremento del riesgo país, deterioro del clima de inversión, aumento de la conflictividad social y erosión de la cultura democrática, especialmente entre la juventud.
“La nulidad general del proceso electoral, en los términos planteados, es jurídicamente improcedente, constitucionalmente insostenible y políticamente riesgosa, por cuanto no se ha demostrado la existencia de un fraude electoral masivo, determinante e insubsanable que destruya jurídicamente la voluntad popular”, sostuvo la institución.
La Unah señaló que lo procedente no es la anulación total del proceso, sino la auditoría, verificación, fiscalización y corrección institucional de las eventuales irregularidades, garantizando transparencia y respeto al orden constitucional mientras las autoridades electorales continúan con el escrutinio y la resolución de las impugnaciones formales.
Resultados preliminares
La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, anunció ayer que se "reinicia de inmediato" el escrutinio de las elecciones generales, detenido desde el viernes por fallas técnicas.
"En suma, se reinicia de inmediato en los próximos minutos la divulgación una vez que se hayan cumplido los últimos acciones técnicas de la empresa (que lleva el escrutinio), con la auditoría externa, y el personal está a la espera para poder reiniciarla", subrayó Hall en una declaración, acompañada de la consejera Cossette López.
Agregó que el día de las elecciones, "a pesar de todos los presagios, Honduras dio un maravilloso ejemplo" y que el CNE se mantiene y se mantendrá firme hasta el último momento el proceso, que se producirá con la declaratoria oficial de resultados.
Por su parte, Libre "no reconoce" las elecciones generales por la supuesta "injerencia y coacción" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y convocó a movilizaciones, dijo ayer, domingo, su candidata presidencial, Rixi Moncada.
"Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo una injerencia y coacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la oligarquía aliada que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso después del envío de un millón de mensajes por diferentes plataformas amenazando al pueblo que si vota por Rixi no recibirá las remesas el mes de diciembre", subrayó Moncada en la sede del partido oficialista.
Los resultados preliminares del CNE muestran un estrecho margen entre Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional, quien es respaldado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, con el 40.20% de los votos (1,132,321), y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores, con el 39,50 % (1,112,570 votos), tras el escrutinio del 80.02 % de las actas.
Un escrutinio independiente del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), con el 92 % de las actas, confirma la ventaja de Asfura sobre Nasralla: 39.43 % frente a 37.97%, en un país donde no existe la segunda vuelta y el ganador es quien obtiene más votos.
Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre, quien no se ha dado por vencida pese a que los resultados oficiales preliminares no le favorecen, con el 19.30 % de los votos (543,675), busca suceder a la presidenta del país, Xiomara Castro.